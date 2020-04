Apple va diffuser une émission spéciale COVID-19

sApple fait partie des organisations qui vont diffuser l’émission spéciale mondiale One World at Home. L’événement a été organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Global Citizen pour soutenir la lutte contre le COVID-19.

One World: At Home sera en direct à partir du samedi 18 avril à 17 h HP / 20 h HE. Il existe une multitude d’autres réseaux technologiques qui diffusent l’émission aux côtés d’Apple:

Alibaba

Amazon Prime Video

Facebook Instagram

LiveXLive

Tencent & Tencent Music Entertainment Group

TIDAL

Accorder

Tic

Twitter

Yahoo

Youtube

En termes de médias plus traditionnels, ABC, NBC, ViacomCBS Networks et iHeartMedia exécuteront tous le spécial COVID-19 aux États-Unis.Au Royaume-Uni et en République d’Irlande, il sera respectivement diffusé par les diffuseurs publics BBC One et RTE.

Lady Gaga et d’autres stars sur le point de se produire

Lady Gaga a organisé l’exposition. Elle se produira aux côtés d’Alanis Morissette, Billie Eilish, Stevie Wonder et Paul McCartney. L’émission sera animée par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert.

Lors d’un point de presse lundi, Lady Gaga a révélé que 35 millions de dollars avaient été collectés au cours des sept derniers jours pour soutenir les efforts de l’OMS pour lutter contre le COVID-19. La superstar de la pop a déclaré:

Il est si important de penser à l’échelle mondiale et de soutenir l’Organisation mondiale de la santé pour endiguer la pandémie et prévenir de futures épidémies. Nous voulons souligner la gravité de ce mouvement historique, sans précédent et culturel.

Les fonds recueillis par One World: At Home seront versés au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS. En plus des performances, il mettra en lumière les histoires des professionnels de la santé du monde entier.