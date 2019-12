Apple va donner de l'argent pour soutenir les efforts de secours en cas d'incendie en Australie

Apple donne des fonds pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies en Australie, a annoncé hier le PDG d'Apple, Tim Cook, sur Twitter.

Au cours des deux derniers mois, des feux de brousse ont brûlé dans toute l'Australie en raison de l'une des pires sécheresses de l'histoire et des vagues de chaleur record. Plus de neuf personnes sont mortes et plus de 800 maisons ont été détruites. Les koalas et autres animaux sauvages ont également été touchés par les incendies en cours.

Pompiers aidant une mère koala et son bébé à Hawkesbury, Nouvelle-Galles du Sud. Image via NSW RFS.

Nos coeurs sont avec ceux touchés par les feux de brousse australiens et avec la force courageuse de volontaires luttant contre les incendies sans précédent à travers le pays – veuillez rester en sécurité. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours.

– Tim Cook (@tim_cook) 26 décembre 2019

L'Australie compte plus de 1 500 pompiers qui tentent d'éteindre les incendies menaçant les habitations près de Sydney. La moitié des feux de brousse en Australie ont été maîtrisés cette semaine, mais le pays fait face à une autre vague de chaleur et il existe de graves cotes de danger d'incendie en Australie-Méridionale.

Apple fait souvent des dons lors de catastrophes majeures et a récemment donné de l'argent pour aider à lutter contre les incendies de forêt en Californie.

