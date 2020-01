Apple va redynamiser l’idée de produits adorables

Nouvelle spéculation sur les produits Apple

Un MacBook Pro 13 pouces avec un clavier à ciseaux, comme le dernier MacBook Pro 16 pouces, est à peu près une certitude, comme le rapporte ..

Nous avons entendu des spéculations auparavant, mais étant donné qu’Apple doit entreprendre de bannir le clavier Butterfly, ce rapport conclut à peu près la transaction.

Digitimes affirme que le MacBook Pro 13 pouces avec des clés à ciseaux fera ses débuts au premier semestre.

Cela va être un produit très populaire et adorable en raison, je pense, de la demande refoulée (dérivée de la frustration du clavier précédente), d’un retour à la conception sensible du Mac et d’un très bon prix.

Dans d’autres rapports sur les nouveaux produits Apple, Debby Wu et Mark Gurman de Blooomberg rapportent que «un nouvel iPhone à bas prix entrera en production de masse en février».

Ce sera le premier modèle d’iPhone à moindre coût depuis l’iPhone SE. Il ressemblera à l’iPhone 8 de 2017 et comprendra un écran de 4,7 pouces.

Certains l’appellent «iPhone 9», mais je m’accroche à l’iPhone SE 2, reconnaissable et probablement adorable.

Débris de nouvelles de la semaine

• Selon FastCompany, «les nouveaux contrôles rigoureux de confidentialité des emplacements d’Apple et de Google fonctionnent.»

… Avec plus de personnes qui choisissent de ne pas partager leur position précise avec les applications, les annonceurs doivent désormais se contenter d’informations moins précises. Cela pourrait à leur tour leur faire repenser le suivi trop invasif en premier lieu.

Il y a longtemps, le cheval privé a été sorti de la grange, mais ces mesures empêchent au moins le cheval de s’éloigner trop du ranch.

• Au New York Times, Veronica Walsingham déplore qu’elle soit en quelque sorte tombée dans l’abonnement à trop de services d’abonnement à la télévision. C’est une feuille de route sur la façon de ne pas laisser cela vous arriver. “Nous aurions dû acheter les DVD.”

• L’un des schémas de fonctionnement d’Internet consiste à fournir ce qui semble être un service utile, à accrocher les utilisateurs, puis à modifier de manière grotesque les règles. Voici un exemple. “Les annonces Google ressemblent maintenant aux résultats de recherche, difficile de faire la différence.”

Ceci est un comportement malsain et imprudent de Google et aura finalement un mauvais résultat.

• Enfin, voici quelque chose de très cool. “Tous les fonds d’écran Mac de 10.0 Cheetah à 10.15 Catalina – en une seule image.”

Que se passerait-il si vous preniez l’image par défaut pour chaque fond d’écran Mac de Cheetah à Catalina, et les combiniez en une seule image?

Le résultat est un graphique étonnant.

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.