Apple vacille au seuil de 1 billion de dollars après la crise de vendredi soir

Apple est dangereusement proche de sa capitalisation boursière tombant en dessous du seuil de 1 billion de dollars après une chute tardive vendredi pour mettre fin aux échanges de la semaine.

Partout dans le monde et sur tous les marchés, la pandémie de coronavirus continue de battre le cours des actions de gauche à droite et au centre. Le seul thème clair de la performance du marché à l’heure actuelle semble être l’imprévisibilité et la volatilité. Au cours de ce mois, les actions d’Apple ont subi des montagnes russes, enregistrant son plus grand mouvement d’une journée en 11 ans début mars. Alors qu’Apple a également connu des épisodes de reprise, le cours de l’action dans son ensemble, comme le reste du marché, diminue rapidement.

Apple a clôturé vendredi à 229,24 $, en baisse de 6,35% sur le cours d’ouverture de la journée. Cela semblait être une journée relativement plus stable par rapport aux performances récentes, cependant, au cours des deux dernières heures de négociation, le cours de son action a chuté de près de 20 $.

Cela signifie qu’Apple se négocie désormais à son prix le plus bas depuis début octobre 2019. Cela signifie également que pour la première fois, dans plusieurs mois, la capitalisation boursière d’Apple pourrait tomber en dessous du seuil de 1 billion de dollars.

Il est important de comprendre cela dans le contexte plus large du marché. Des sociétés telles que Microsoft, Alphabet (Google) et le S&P 500 dans son ensemble ressentent tous les effets de la pandémie de COVID-19. Cela indique cependant que même les plus grandes entreprises du monde ne sont pas en sécurité dans le climat actuel et que toutes les entreprises devraient en prendre note.

Le cours des actions d’Apple a encore baissé de 0,54% en fin de journée. S’il ouvre à un prix similaire, lundi pourrait en effet marquer la date à laquelle Apple plonge sous sa valorisation de mille milliards de dollars.