Apple vaut désormais plus que l’ensemble de l’indice boursier DAX d’Allemagne

Les actions d’Apple ont bondi de 2% aujourd’hui dans le marché après-vente, après le meilleur trimestre de la société jamais enregistré en termes de revenus et de bénéfices.

La capitalisation boursière du géant de la technologie a atteint plus de 1 400 milliards de dollars, renforçant ainsi sa place de société de technologie la plus précieuse au monde. Seule la compagnie pétrolière Saudi Aramco vaut plus.

AAPL oscille actuellement autour de 312 $ en pré-commercialisation. Comme le souligne The Guardian, la valorisation d’Apple dépasse désormais les 30 plus grandes sociétés cotées d’Allemagne qui composent l’indice DAX à la Bourse de Francfort.

Le DAX vaut 1,36 billion de dollars, y compris le géant des logiciels d’entreprise SAP (162 milliards de dollars), la société chimique Linde (111 milliards de dollars), le conglomérat d’ingénierie et industriel Siemens (108 milliards de dollars) et le groupe d’assurance Allianz (100 milliards de dollars).

Les chiffres sont une réponse aux brillants résultats financiers d’Apple hier soir qui ont vu la société afficher un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars et un bénéfice trimestriel net de 22,2 milliards de dollars, soit 4,99 $ par action diluée, par rapport à des revenus de 84,3 milliards de dollars et un bénéfice trimestriel net de 20,0 milliards de dollars, ou 4,18 $ par action diluée, au cours du trimestre de l’exercice précédent. Le trimestre a été le meilleur de l’histoire d’Apple, dépassant le premier trimestre fiscal de 2018.

