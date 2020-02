Apple vend des MacBook 16 pouces reconditionnés certifiés

Apple vend maintenant des MacBook Pros 16 pouces remis à neuf certifiés sur son site Web, un modèle sorti en novembre 2019.

Reconditionné certifié

Les MacBook Pros remis à neuf sont livrés avec un programme de garantie d’un an et peuvent être étendus à trois ans avec AppleCare +. Tous les modèles remis à neuf sont à 15% de réduction sur les nouveaux modèles, et Apple inspecte chacun d’eux, les nettoie et les teste pour tout problème.

Vous pouvez voir la sélection rénovée ici.

