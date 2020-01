Apple vend désormais l’iPhone XS / Max officiellement remis à neuf à partir de 699 $

Apple propose désormais des modèles d’iPhone XS / Max remis à neuf certifiés dans différentes capacités de 699 $ Expédié. Initialement à partir de 999 $ lors de sa sortie en septembre 2018, c’est la première fois qu’Apple leur propose une remise à neuf officielle. Si acheter le dernier et le meilleur iPhone ne vous réjouit pas, alors pourquoi ne pas profiter du modèle de l’année dernière à prix réduit? L’iPhone XS arbore un écran de 5,8 pouces tandis que le XS Max propose un monstre de 6,7 pouces. Les deux sont des écrans Super Retina avec des panneaux OLED HDR. De plus, vous bénéficierez de FaceID, de capacités de charge sans fil, d’une conception étanche, de deux caméras et plus encore. Les produits reconditionnés Apple sont livrés avec une garantie complète d’un an et tous les accessoires d’origine.

À titre de comparaison, Best Buy vend actuellement le smartphone de la génération précédente à partir de 720 $. Cependant, il faut garder à l’esprit que nous avons vu des tiers comme Woot proposer des modèles remis à neuf à partir de 475 $ par le passé, bien que vous abandonniez normalement la garantie officielle Apple lorsque vous empruntez cette voie.

Avec vos économies sur l’achat reconditionné, c’est le moment idéal pour saisir un étui. Si vous optez pour le magnifique iPhone XS doré, assurez-vous de vérifier l’étui Ultra Hybrid de Spigen. Il est limpide, vous permettant de profiter de la couleur de votre nouveau téléphone, mais ne coûte que 13 $ Prime expédié.

Caractéristiques de l’iPhone XS:

L’iPhone XS dispose d’un écran Super Retina de 5,8 pouces avec des panneaux OLED personnalisés pour un écran HDR qui offre la meilleure précision des couleurs de l’industrie, des noirs véritables et une luminosité remarquable. Advanced Face ID vous permet de déverrouiller votre iPhone en toute sécurité, de vous connecter aux applications et de payer en un coup d’œil. La puce A12 Bionic avec le moteur neuronal de nouvelle génération utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour transformer la façon dont vous vivez les photos, les jeux, la réalité augmentée, etc. Un système de double caméra 12MP révolutionnaire fait passer vos portraits au niveau supérieur avec le mode Portrait, l’éclairage de portrait, le bokeh amélioré et le tout nouveau contrôle de la profondeur. Résistance à l’eau.

