Apple vend Sonos sans Alexa ni Assistant en tant que société de haut-parleurs, selon Google et Amazon, volé des brevets

Sonos a connu une transition chargée vers la nouvelle année. Le programme de recyclage du fabricant d’enceintes sans fil est devenu problématique, ses produits haut de gamme ont vu leur prix augmenter et, aujourd’hui, il a poursuivi Google et accusé Amazon d’avoir volé ses brevets. Apple a également un petit rôle à jouer dans la dernière histoire de Sonos.

L’essentiel de l’argument contre Amazon en principal et Google devant les tribunaux, selon Sonos, est que les deux concurrents ont abusé de l’accès anticipé aux modèles de haut-parleurs sans fil Sonos.

Sonos dit que Google et Amazon avaient besoin de cet accès pour intégrer leurs services de musique avant que chaque entreprise ne commence à concurrencer ses propres haut-parleurs de musique sans fil. Sonos poursuit seulement Google, cependant, car il pense qu’il ne peut pas gérer deux poursuites majeures en raison de sa taille.

Le litige et l’accusation sont particulièrement délicats car Amazon et Google s’intègrent aux nouveaux haut-parleurs Sonos pour fournir un contrôle vocal. Il est facile d’imaginer que l’une ou l’autre entreprise tirera son intégration à l’avenir en conséquence.

On pensait que Sonos développait son propre assistant vocal, puis des changements de leadership se sont produits. AirPlay 2 et Apple Music fonctionnent avec les haut-parleurs Sonos, mais Apple ne permet pas à Siri de s’intégrer directement dans d’autres appareils.

Alors, qu’arrive-t-il à des haut-parleurs comme le Sonos One s’ils perdent leurs assistants vocaux? Sonos vend déjà une version moins chère qui conserve AirPlay 2 mais manque de contrôle vocal – ce que les haut-parleurs Sonos One réguliers pourraient potentiellement devenir de toute façon.

Sonos a commencé à vendre l’enceinte Sonos One SL moins chère sans microphone en septembre, et au cours des deux dernières semaines, les magasins Apple proposent également le modèle sans assistant vocal. Si vous commandez aujourd’hui, les nouveaux haut-parleurs arrivent en magasin jeudi et livrent dès demain.

Apple a déjà vendu beaucoup de matériel Sonos au cours des dernières années, mais il ne transporte actuellement que le Sonos One SL. C’est probablement un timing impeccable et sans rapport, mais l’univers a certainement un moyen d’aligner les événements comme ça.

