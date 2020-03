Apple vient de lancer une application et un outil de dépistage des coronavirus – .

Apple a publié un site Web d’information COVID-19 en coopération avec le CDC, la Maison Blanche et la FEMA qui fournit des détails sur la nouvelle infection à coronavirus.

Le site propose également un outil de dépistage rapide COVID-19 qui offre des conseils sur la marche à suivre en cas de suspicion d’infection à coronavirus, suggérant un test ou des soins médicaux urgents, le cas échéant.

Une application Apple COVID-19 pour iPhone et iPad a également été lancée, offrant un accès rapide depuis un appareil mobile au même site Web COVID-19.

Rejoignant d’autres sociétés technologiques qui ont publié des ressources pour faire face à la nouvelle pandémie de coronavirus, Apple a publié vendredi un outil de dépistage COVID-19 et une application pour iPhone et iPad. L’outil a été créé en partenariat avec le CDC, la Maison Blanche et la FEMA pour aider les utilisateurs à comprendre ce qu’est COVID-19 et ce qu’il faut faire à ce sujet. De plus, le service Apple COVID-19 permet aux utilisateurs d’effectuer une procédure de dépistage rapide s’ils pensent qu’ils ont pu être exposés au virus.

La page Apple COVID-19 est relativement simple, avec trois sections qui fournissent des informations supplémentaires sur les symptômes de COVID-19, les choses que vous pouvez faire pour réduire le risque de transmission et les tests pour le nouveau coronavirus. L’outil de filtrage qui vous permet de commencer un questionnaire rapide figure en bonne place sur la page:

Le test commence par une question destinée à séparer les cas bénins des cas graves. Apple vous demandera d’appeler le 911 si vous ressentez au moins l’un des symptômes suivants: douleur ou pression thoracique constante, difficulté respiratoire extrême, étourdissements ou étourdissements sévères et constants, troubles de l’élocution ou difficulté à vous réveiller.

Sinon, l’outil de dépistage vous posera une série de questions couvrant les symptômes, le groupe d’âge, les conditions médicales préexistantes, les antécédents de voyage international, la proximité d’une zone chaude connue et l’exposition aux patients COVID-19. Le site renvoie des recommandations de comportement et de test. Voici une simulation qui vous conseille de contacter un professionnel de la santé en fonction des réponses que nous vous avons fournies:

Et voici celui qui encourage la distanciation sociale basée sur les réponses:

Vous pouvez effectuer le dépistage pour toute autre personne de votre famille, pas seulement pour vous-même, et vous obtiendrez des résultats différents selon les réponses. Les mêmes détails de dépistage et de coronavirus sont disponibles dans la toute nouvelle application Apple COVID-19 qui est disponible en téléchargement maintenant sur iPhone et iPad.

Que vous ayez utilisé le site ou l’application pour saisir des données personnelles et obtenir des recommandations, Apple indique clairement qu’aucune des réponses ne sera collectée et stockée par ses serveurs.

Il y a quelques jours, Google a publié son propre site Web COVID-19, qui tire des informations sur la nouvelle épidémie de coronavirus de diverses sources, notamment le CDC et l’OMS. Tout comme l’outil d’Apple, le site Web de Google sur les coronavirus fournit des informations rapides sur la maladie, notamment les symptômes, le traitement et la prévention. Google ne dispose pas d’un outil de filtrage comme Apple, mais permet aux utilisateurs d’obtenir plus d’aide en fonction de leur emplacement.

