Apple vient de réduire les valeurs d’échange estimées des iPhones, Mac et plus – .

Si vous avez un iPhone plus ancien que vous envisagez d’échanger prochainement contre du crédit pour votre prochain achat Apple ou peut-être contre une carte-cadeau Apple Store, nous avons des nouvelles indésirables.

Malheureusement, le montant maximal que vous pourrez obtenir pour votre combiné (en plus d’autres produits Apple tels que les iPads, les Mac et les anciens modèles d’Apple Watch) est aujourd’hui un peu inférieur à ce que vous auriez pu repartir avec même juste plus tôt cette semaine. Le fabricant d’iPhone, du jour au lendemain, a apparemment décidé de réduire la valeur de reprise maximale que vous pouvez obtenir pour ces produits, avec des réductions de valeur de reprise allant de 20 $ à 100 $ (avec toutes les nouvelles valeurs) figurant sur la page Web d’échange d’Apple).

Avec les ajustements de reprise maximaux, certaines des réductions les plus importantes incluent une valeur de reprise maximale de 500 $ pour un iPhone XS Max (qui était auparavant de 600 $). Pour un iPad Pro, vous obtiendriez désormais un maximum de 220 $ (contre 290 $ auparavant), tandis qu’un iMac Pro coûterait jusqu’à 4 150 $ (contre 4 240 $ auparavant). Les modèles d’Apple Watch ont le moins touché sur le front de l’échange, avec la valeur maximale d’une Apple Watch Series 4 lors de l’échange maintenant fixée à 100 $, en baisse de seulement 10 $ par rapport au maximum précédent.

Les valeurs de reprise maximales des Apple Watch Series 1, 2 et 3 restent cependant les mêmes (30 $, 60 $ et 70 $, respectivement).

Ci-dessous, vous trouverez les nouvelles valeurs de reprise maximales pour les iPhones des 6s au XS Max:

Les réductions ne semblent pas être exclusives aux États-Unis et s’appliquent également à d’autres pays et régions.

Peut-être qu’Apple a décidé de le faire parce que le programme d’échange devient de plus en plus populaire et utilisé? Le PDG Tim Cook l’a essentiellement dit dans une interview d’octobre, notant que: «Cette année, nous avons vraiment fait bouger les choses pour que le consommateur réfléchisse à l’échange. Nous étions jusqu’à un tiers ou plus des personnes qui entrent dans nos magasins qui font du commerce, et ce nombre a tendance à augmenter. »

