Apple voit sa part de marché de l’iPhone chuter en Amérique latine en 2019

La part de marché d’Apple sur le marché de plus en plus important d’Amérique latine (LATAM) a chuté en 2019, selon l’analyse de Counterpoint. L’iPhone se trouve désormais derrière Samsung, Motorola, Huawei et LG.

Apple Upward Trajectory restauré par la sortie de l’iPhone 11

Les données ont montré que les livraisons d’iPhone étaient passées de 4,3% de part de marché en 2018 à 3,6% en 2019. Samsung détenait 38% de part de marché (contre 36,6% en 2018), Motorola 15,5% (contre 12,8%) et Huawei était à 12,9% (contre 11,6%). LG a été la seule grande entreprise autre qu’Apple à voir sa part de marché baisser. Il est passé de 6,3% en 2018 à 4,6% en 2019.

La recherche montre clairement qu’il y a eu peu de mouvement à travers le conseil d’administration sur le marché LATAM en 2019. Cependant, les analystes ont également noté que tout au long de l’année, Apple perdait des parts de marché. Il n’a poursuivi sa ascension qu’après l’arrivée de l’iPhone 11. Comme l’a souligné à juste titre Patently Apple, Apple espère que l’arrivée de l’iPhone SE 2 entraînera une certaine croissance de LATAM.