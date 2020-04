Apple vs OnePlus: la bataille budgétaire à laquelle personne ne s’attendait

Poste d’opinion par

Simon Hill

2020 a été une année étrange pour l’industrie technologique. Événements annulés, produits retardés, doute et peur de l’impact à long terme de la pandémie de COVID-19. Parmi toutes ces perturbations, il semble normal qu’Apple et OnePlus semblent avoir abandonné leurs stratégies habituelles, chacune tirant une feuille du livre de jeu de l’autre.

Le nouvel iPhone SE d’Apple semble être une véritable aubaine à 399 $. Alors que le dernier produit phare OnePlus, le OnePlus 8 Pro, commence à 899 $. Que se passe-t-il? Le monde est-il devenu fou?

Si vous jetez un œil à Apple et OnePlus au cours des deux dernières années, aucun de ces mouvements ne semble aussi surprenant. Le marché des smartphones a ralenti pour tout le monde, y compris Apple, en particulier du côté premium. Apple a déjà plongé un orteil dans les eaux du budget avec l’iPhone SE d’origine. L’iPhone XR et l’iPhone 11 ont largement dépassé les modèles plus chers. L’idée qu’il nettoierait avec un iPhone encore moins cher était persistante.

Nous devons considérer le simple fait que passer du cher au bon marché est une vente beaucoup plus facile, surtout lorsque les temps sont durs.

Pendant ce temps, OnePlus n’a cessé d’augmenter les prix dans le cadre de son parcours d’un outsider de l’industrie effrénée à un fabricant de haut niveau. Il s’est frayé un chemin vers les transporteurs américains, ce qui est difficile à faire. On peut dire que OnePlus est déjà passé de la transformation de tueurs phares à de vieux vaisseaux phares avec le OnePlus 7 Pro. Cependant, nous ne devons pas oublier que le OnePlus 8 commence à 699 $, et le OnePlus 7T, qui est assez de téléphone pour la plupart des gens, est maintenant à 499 $.

Seul le temps et les ventes nous diront à coup sûr qui a mis sa stratégie en place, mais Apple gagne clairement plus d’éloges. Vous devez vous sentir un peu désolé pour OnePlus. Chaque examen du OnePlus 8 Pro parle de son coût, et c’est le cas, mais il est très proche de la fonctionnalité Samsung Galaxy S20 Plus et coûte 300 $ de moins. Peut-être que OnePlus est victime de son propre marketing, ou peut-être que cette décision est inopportune.

Pomme

L’iPhone SE a été salué comme le bon téléphone au bon moment. Les gens qui veulent un iPhone, mais ne peuvent pas se le permettre, achèteront le nouvel iPhone SE, mais ce n’est pas sans compromis. Il a le corps d’un iPhone 8, un design qui était déjà daté lorsque l’iPhone 8 est sorti. Les grands cadres et Touch ID le marquent immédiatement comme un appareil plus ancien. Alors qu’un iPhone 11 peut passer pour ses frères et sœurs plus chers avec des gens qui ne suivent pas les téléphones de si près, le nouvel iPhone SE ne le peut pas.

Bien qu’il ne soit ni nouveau ni moderne, le design n’est pas totalement dépourvu de charme. Il s’agit d’une forme svelte qui peut être utilisée d’une seule main avec facilité et se glissera dans n’importe quelle poche. C’est aussi une forme que des millions de personnes qui n’ont jamais essayé Face ID sont familières et à l’aise.

Le même processeur A13 Bionic que le 11 Pro, la prise en charge du chargement sans fil, un indice IP67 et le dernier iOS compensent un écran relativement petit et un appareil photo à objectif unique. Surtout quand on considère que la plupart des gens qui achètent un iPhone SE passeront d’un ancien téléphone. Ils ne vont pas le comparer aux téléphones dotés des derniers écrans OLED ou des appareils photo multi-objectifs.

Apple intervient-il et bat-il Google et OnePlus à son propre jeu ici?

Beaucoup citent le Pixel 3a comme la chose la plus proche qu’Android a à offrir, mais il lui manque le traitement, la charge sans fil et l’étanchéité. Il n’est pas aussi compact et a un look daté de la même manière. Le Samsung Galaxy S10e est probablement une meilleure comparaison, mais il est toujours légèrement plus cher sur un an après sa sortie début 2019. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, l’iPhone SE est convaincant. Les bonnes performances à bas prix sont traditionnellement quelque chose que vous associez à Android. Apple intervient-il et bat-il Google et OnePlus à son propre jeu ici? Si vous avez fait l’éloge du Pixel 3a, alors vous devez être impressionné par l’iPhone SE.

En revanche, le OnePlus 8 Pro peut être le mauvais téléphone au mauvais moment. Quel créneau sert-il? Qui cherche une autre fiche technique costaud avec un prix élevé pour correspondre? OnePlus espère évidemment voler certains clients Samsung, mais avec des ventes S20 censément faibles, cela pourrait être une ambition erronée. Il est peu probable que OnePlus incite l’un des clients premium d’Apple à abandonner son iPhone 11 Pro Max, à moins qu’ils ne souhaitent peut-être essayer la 5G.

Vous pouvez cocher les fonctionnalités phares du OnePlus 8 Pro une par une: Snapdragon 865, écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé, 5G, appareil photo à objectifs multiples, etc. Curieusement, la seule particularité est la charge sans fil, à laquelle OnePlus a résisté pendant des années. Même avec le taux inégalé de 30W, cela suffit-il à un achat? En fin de compte, il y a très peu pour distinguer ce téléphone de ses concurrents. Ce n’est pas différent, ce n’est pas abordable, et cela semble aliéner certains des fans.

Une grande partie du nouvel iPhone SE générant tant d’excitation est le manque d’un concurrent évident. Samsung n’a pas sorti de S20e cette année. Le Pixel 4a sera sûrement en concurrence sur certains fronts, et vous pouvez parier qu’il y aura quelques autres tentatives, mais il sera difficile de faire correspondre le nouvel iPhone d’Apple.

L’un des prétendants les plus prometteurs est le OnePlus Z à longue rumeur, bien que nous en sachions peu à ce sujet. Pour l’instant, le OnePlus 6T vieillissant est le téléphone OnePlus le plus proche et il est difficile de le recommander par rapport au nouvel iPhone SE. L’importance de ce processeur A13 Bionic n’est pas seulement la vitesse qu’il offre, ce que vous pouvez considérer comme un excès. Pensez également à la prise en charge de la dernière IA d’Apple, du mode avancé HDR et Portrait dans l’appareil photo et de la toute dernière sécurité. Ensuite, il y a le support Wi-Fi 6 et Gigabit LTE, qui sont souvent absents des chipsets des téléphones Android à prix similaire. L’A13 est également moins gourmande en énergie que les puces plus anciennes et conduit à une réelle longévité. Le support à long terme et les mises à jour logicielles rapides pour les années à venir sont une force majeure des iPhones d’Apple et une faiblesse majeure de la plupart des téléphones Android.

Cela dépend beaucoup de qui achète l’iPhone SE. Apple vend-il aux propriétaires d’iPhone plus anciens qui ont été désactivés en augmentant les prix phares, ou est-ce que cela tentera certains propriétaires de téléphones Android par-dessus le mur? Les OEM Android se battent depuis des années dans cet espace, mais au moment où OnePlus a commencé à le quitter, Google a prouvé que le segment était mûr pour une refonte avec le Pixel 3a.

Maintenant qu’Apple est musclé, des fabricants comme Motorola, qui ont fait du pain et du beurre des téléphones à petit budget, pourraient avoir de sérieux problèmes. Espérons que la concurrence de l’iPhone SE suscitera de nouvelles idées et des téléphones de meilleure valeur de la part des OEM Android. D’un autre côté, une fois que les gens montent dans le jardin clos d’Apple, ils ont souvent du mal à remonter.

Bien qu’ils semblent aller dans des directions opposées, Apple et OnePlus élargissent leurs gammes pour toucher plus d’acheteurs potentiels à des prix différents. Comme les ventes continuent de baisser, cela peut devenir une nécessité pour tous les vendeurs de téléphones. Apple dispose désormais de la plus large gamme d’iPhones jamais proposée.

L’erreur commise par OnePlus n’a pas été de libérer un téléphone haut de gamme, tout en négligeant la partie la moins chère du marché. Avec l’iPhone SE redéfinissant à quoi ressemble un téléphone de moins de 500 $, beaucoup roule maintenant sur le OnePlus Z.