Apple Watch Connected offre de vraies récompenses pour les entraînements en salle de sport

Apple a annoncé un nouveau programme d’incitation pour les amateurs de gym. Le programme Apple Watch Connected vous permet de gagner des récompenses réelles dans quatre chaînes de gym pour atteindre vos objectifs de remise en forme, avec un suivi fourni par la montre.

Les récompenses varient: des réductions sur les frais d’adhésion au gymnase, des cartes-cadeaux Nike et Apple, des dons de bienfaisance – et même le remboursement du coût de votre Apple Watch…

Comme TechCrunch le partage, il s’agit d’une extension de la technologie GymKit qui vous permet de coupler sans fil votre Apple Watch à un équipement de fitness afin d’enregistrer avec précision vos séances d’entraînement.

Les trackers de fitness portés au poignet ont tendance à faire du bon travail lors de l’exercice à l’extérieur. Pour ceux qui sont collés à l’équipement de gym, cependant, les choses deviennent plus difficiles. Le GPS ne peut pas vraiment faire son travail en détectant les distances, et les machines comme l’elliptique ont tendance à être encore plus délicates.

Les dernières générations d’Apple Watch et watchOS ont travaillé pour combler l’écart, avec une détection d’entraînement plus sophistiquée et l’ajout de GymKit en 2017 […]

Cette semaine, l’entreprise va encore plus loin en s’associant avec les gymnases eux-mêmes. Le nouveau programme Apple Watch Connected sera lancé avec quatre partenaires. C’est un quatuor assez diversifié, allant de la vieille école à la boutique, y compris Orangetheory, Basecamp, YMCA et Crunch Fitness.

Chaque gymnase est libre de fixer ses propres objectifs de mise en forme, mais l’idée est qu’ils sont personnalisés pour chaque membre et destinés à être stimulants mais réalistes. L’année dernière, nous avons entendu parler d’une partie de l’initiative d’Orangetheory.

Les gymnases peuvent également choisir leurs propres récompenses. Voici ce qui est disponible auprès de chacun des quatre premiers partenaires:

Crunch: rabais sur les frais de gym, d’une valeur allant jusqu’à 300 $ sur deux ans

Orangetheory: cartes cadeaux Nike et Apple

YMCA: Contributions aux initiatives communautaires

Basecamp: récupérez le coût du GPS Apple Watch Series 5

La plupart des programmes nécessiteront un équipement compatible GymKit ou connecté à Apple Watch, et Apple espère clairement que ce sera un moyen de stimuler l’intérêt pour la plate-forme et d’encourager ainsi les gymnases à s’engager – ainsi qu’à vendre plus d’Apple Watches, bien sûr. Cependant, les gymnases sont également libres d’utiliser les journaux générés par les machines elles-mêmes.

GymKit a fait ses débuts aux États-Unis en 2017 à New York, après son lancement initial en Australie et au Royaume-Uni. Il a depuis été déployé par Technogym, Life Fitness et d’autres.

