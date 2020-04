Apple Watch Series 5 désormais disponible reconditionné

Apple a commencé aujourd’hui à vendre des modèles Apple Watch Series 5 reconditionnés certifiés pour la première fois aux États-Unis. Les modèles remis à neuf sont réduits d’environ 15% par rapport aux modèles équivalents neufs.



Une large sélection de modèles GPS et GPS + Cellular est disponible en aluminium ou en acier inoxydable, avec différentes bandes au choix. Une Apple Watch Series 5 de 44 mm remise à neuf avec GPS + Cellular et un boîtier en acier inoxydable avec bracelet sport blanc est disponible pour 639 $, par exemple, une économie de 110 $ par rapport au prix régulier d’Apple de 749 $.

Apple affirme que tous les modèles d’Apple Watch remis à neuf sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés avec une nouvelle boîte et tous les manuels et accessoires, y compris une rondelle de chargement magnétique et un adaptateur secteur. À notre avis, les produits reconditionnés d’Apple sont généralement indiscernables des produits neufs.

Toute Apple Watch remise à neuf est livrée avec la garantie standard d’un an d’Apple à compter de la date de livraison de l’appareil. La garantie peut être prolongée jusqu’à deux ans à compter de la date d’achat d’origine avec AppleCare + pour Apple Watch.

Gardez à l’esprit que les revendeurs tiers proposent souvent de meilleures offres que les prix reconditionnés d’Apple, alors assurez-vous de surveiller notre récapitulatif des offres.

