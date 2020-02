Apple Watch vend désormais toutes les marques de montres suisses combinées

L’Apple Watch a dépassé l’ensemble de l’industrie horlogère suisse en 2019. Un nouveau rapport de Strategy Analytics a révélé que 31 millions d’unités de l’appareil étaient expédiées dans le monde cette année-là. Pendant ce temps, toutes les marques horlogères suisses combinées n’ont vendu qu’un total combiné de 21 millions d’unités.

Apple Watch dépasse les horlogers suisses

Les chiffres ont donné un aperçu de la popularité stupéfiante de l’appareil. Commentant, Steven Waltzer, analyste principal chez Strategy Analytics, a déclaré:

Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. L’Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus les bracelets numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d’avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres.

Fait révélateur, les données ont montré que l’Apple Watch est passée de 22,5 millions d’unités expédiées en 2018 à 30,7 millions d’unités expédiées en 2019. Cela équivaut à une augmentation de 36% en glissement annuel. En revanche, les unités expédiées des marques horlogères Swish ont chuté de 13%. Ils ont expédié un total de 24,2 millions d’unités en 2018, mais ce chiffre est tombé à 21,1 millions d’unités en 2019.