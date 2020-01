AppleTV + publie un nouveau documentaire en direct «Beasty Boys Story» qui arrivera en avril

Apple a partagé une nouvelle vidéo teaser pour le prochain documentaire en direct “Beasty Boys Story”. Il atterrit sur Apple TV + le 24 avril.

Le documentaire est un mélange de spectacle sur scène et de contenu pré-filmé avec Mike Diamond et Adam Horovitz partageant l’histoire de leur tristement célèbre groupe et toutes ces chansons qui nous restaient dans la tête à l’époque.

Voici une petite histoire qu’ils sont sur le point de raconter… En venant le 24 avril sur Apple TV +, Mike Diamond et Adam Horovitz partagent l’histoire de leur groupe et 40 ans d’amitié dans un documentaire en direct réalisé par un ami, un collaborateur et leur ancien grand-père, Spike Jonze

Arrivés le 24 avril sur Apple TV +, Mike Diamond et Adam Horovitz partagent l’histoire de leur groupe et 40 ans d’amitié dans un documentaire en direct réalisé par leur ancien grand-père, Spike Jonze. #BeastieBoysStory https://t.co/NjtdptHGbI pic.twitter.com/En0KoOzryE

– Apple TV (@AppleTV) 27 janvier 2020

Ce sera encore plus de contenu ajouté à la bibliothèque Apple TV + en pleine croissance. Selon des estimations récentes, le service de streaming transporte plus de 33 millions d’utilisateurs et plus de contenu aidera à en conserver le plus grand nombre possible.

