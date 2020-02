Application Android Moment Pro Camera à abandonner

Aujourd’hui, dans un e-mail, le fabricant d’objectifs pour smartphone Moment a annoncé qu’il abandonnerait la version Android de l’application Moment Pro Camera. La société a passé les deux dernières années à développer l’application pour appareil photo professionnel qui s’intègre bien à sa gamme d’objectifs interchangeables.

Dans l’e-mail, la société dit qu’elle aime Android, mais elle n’a pas «la bande passante d’ingénierie pour continuer à développer cette application». Bien que l’e-mail ne le confirme pas, il est supposé que la version iOS de l’application Moment Pro Camera continuera de recevoir des mises à jour et du développement.

L’application Moment Pro Camera restera sur le Google Play Store pour le moment. Cependant, il ne recevra plus de mises à jour et, à terme, deviendra tellement obsolète qu’il ne fonctionnera probablement plus bien. Il ne sera pas non plus mis à jour avec de nouveaux paramètres pour les futurs objectifs Moment.

Moment attribue la plus grande partie de la disparition de l’application aux OEM Android, en particulier Google, Samsung et OnePlus, les trois seuls OEM Android pris en charge par Moment. En raison des différences entre les versions d’Android combinées aux différences entre les skins Android (et même des différences au sein du même skin mais pour différents téléphones), Moment ne peut tout simplement pas suivre. “Malgré des années de messagerie des fabricants de téléphones pour partager leurs changements et rendre les fonctionnalités de l’appareil photo disponibles”, dit l’e-mail, “nous n’avons pas été en mesure de changer cette culture.”

À l’avenir, Moment recommande l’application populaire Filmic Pro en remplacement de l’application Moment Pro Camera. Cependant, Filmic Pro est notoirement cher et n’a pas une intégration complète avec tous les objectifs de Moment. Bien que ce soit un substitut OK, il ne sera pas parfait.

Moment ferme son e-mail en disant qu’il aime toujours Android et continuera à fabriquer du matériel pour les téléphones Android.