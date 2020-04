Application d’assistance Apple mise à jour avec une nouvelle interface utilisateur et une prise en charge du mode sombre

L’application Apple Support a reçu une mise à jour majeure aujourd’hui, apportant, entre autres, une nouvelle interface utilisateur et une prise en charge du mode sombre.

La mise à jour ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle interface utilisateur personnalisée pour votre compte Apple. L’application prend également en charge le mode sombre, une fonctionnalité que les utilisateurs attendaient dans l’application depuis le lancement d’iOS 13 en septembre 2019.

L’application compile désormais tous vos services et abonnements Apple afin que vous puissiez comprendre et gérer plus facilement votre relation avec l’entreprise. Le dépannage étape par étape permet aux utilisateurs d’essayer de résoudre eux-mêmes les problèmes courants. Si vous avez des questions, l’entreprise a également mis à niveau son expérience de chat et d’appel dans l’application.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Apple détaille les principales mises à jour de l’application dans ses puces de la version 4.0:

Toute nouvelle interface utilisateur personnalisée, y compris la prise en charge du mode sombre

Obtenez des solutions plus intelligentes pour encore plus de sujets grâce au dépannage guidé étape par étape

Il est désormais plus facile de trouver une assistance pour tous vos services et abonnements Apple

Expériences de chat et d’appel nouvelles et améliorées

L’application Apple Support vous connecte à l’équipe d’assistance Apple directement depuis votre iPhone. Vous pouvez gérer vos produits et services, résoudre les problèmes et entrer en contact avec quelqu’un pour vous aider gratuitement.

“Besoin d’aide? Obtenez le support dont vous avez besoin pour les produits Apple que vous aimez – en un seul endroit. Le support Apple vous donne un accès personnalisé aux solutions pour tous vos produits et services Apple. Apprenez à gérer vos abonnements, réinitialiser votre mot de passe Apple , et plus encore. Parlez à une personne réelle pour résoudre un problème ou obtenez des solutions guidées, étape par étape, pour le résoudre vous-même. Et si vous avez besoin de configurer une réparation, le support Apple trouvera les meilleures options de support disponibles dans votre région.”

La mise à jour d’aujourd’hui est la bienvenue pour quiconque utilise l’aide fournie par l’application d’assistance Apple. Si vous souhaitez le vérifier, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Apple Support sur l’App Store.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.