Application Microsoft Office lancée sur iOS après les tests bêta

Microsoft a publié sa nouvelle application Office pour iOS après une période de tests bêta.

Comme l’a noté MacRumors, le nouveau hub Office a été annoncé en novembre 2019 et est maintenant disponible en téléchargement.

Selon Microsoft:

L’application Office combine les applications Word, Excel et PowerPoint que vous connaissez et sur lesquelles vous comptez avec de nouvelles capacités qui exploitent les atouts uniques d’un téléphone pour créer une expérience Office plus simple mais plus puissante en déplacement.

Que vous l’utilisiez pour des raisons personnelles ou professionnelles, l’application Office est conçue pour être votre application de référence pour effectuer des travaux sur un appareil mobile …

Tout le monde peut télécharger gratuitement l’application Office et commencer à l’utiliser immédiatement. Accédez et enregistrez des documents dans le cloud en vous connectant avec un compte Microsoft (pour OneDrive ou SharePoint) ou en vous connectant à un fournisseur de stockage cloud tiers. La connexion avec un compte Microsoft personnel, professionnel ou scolaire connecté à un abonnement Office 365 débloquera des fonctionnalités premium dans l’application.

Les notes de version de la nouvelle application indiquent en outre:

La nouvelle application Office simplifie la façon dont vous travaillez sur un téléphone en combinant Word, Excel et PowerPoint dans une seule application et ajoute des fonctionnalités avant tout mobiles pour que vous puissiez en faire plus à partir d’une seule application. Cette application conserve toutes les fonctionnalités des applications mobiles Word, Excel et PowerPoint existantes, mais nécessite beaucoup moins de stockage téléphonique que l’utilisation de trois applications distinctes. De nouvelles fonctionnalités tirant parti de l’appareil photo vous aident à créer du contenu de manière uniquement mobile. De plus, l’application comprend un nouvel onglet Actions afin que vous puissiez accomplir de nombreuses tâches mobiles courantes sans avoir à basculer entre les applications.

Les fonctionnalités intéressantes incluent la possibilité de prendre une photo d’un document, de la transformer en un fichier Word modifiable, ainsi que de transformer une image d’un tableau en une feuille de calcul Excel. Vous pouvez également importer des photos directement dans des présentations PowerPoint à partir de votre pellicule.

Pour un aperçu complet de la nouvelle application de Microsoft, rendez-vous sur son site Web!

Combinez Word, Excel et PowerPoint

Microsoft Office

Obtenez la nouvelle application Microsoft Office sur iOS et Android maintenant!

Tout le monde peut télécharger l’application gratuitement et commencer à l’utiliser immédiatement, pour débloquer des fonctionnalités premium, vous aurez besoin d’un abonnement 365.