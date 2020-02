Application Microsoft Outlook optimisée pour Split View sur iPad

Microsoft a mis à jour aujourd’hui son application Outlook avec une prise en charge complète de Split View sur les modèles d’iPad compatibles, permettant aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches de différentes manières, notamment en ouvrant un e-mail et un calendrier côte à côte.

La vue fractionnée permet également aux utilisateurs de faire glisser et déposer du texte, des photos et des fichiers d’une application à une autre, par exemple en faisant glisser du texte de Safari vers un e-mail Outlook. Pour faire glisser et déposer du texte, sélectionnez-le d’abord, puis appuyez longuement sur le texte jusqu’à ce qu’il se soulève. Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez longuement sur un élément, faites-le glisser légèrement, puis continuez à le maintenir tout en appuyant sur des éléments supplémentaires avec un autre doigt.

Outlook pour iOS est un téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple Watch. La prise en charge de Split View est disponible dans la version 4.23.0.

