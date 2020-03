Applications et jeux gratuits que vous pouvez mettre en quarantaine

L’épidémie de coronavirus affecte toutes nos vies d’une manière ou d’une autre. Le plus grand effet est que de nombreuses personnes travaillent maintenant à domicile ou sont simplement coincées à la maison pour arrêter la propagation du virus. Heureusement, de nombreuses entreprises offrent un accès gratuit à des jeux et des applications pour vous aider à rester productif et divertissant en ces temps étranges.

Lisez aussi: 10 grands films sortis tôt pour le streaming en raison du verrouillage du Coronavirus

Voici un aperçu de certaines de nos applications et jeux préférés qui sont temporairement gratuits pendant la quarantaine des coronavirus. Nous mettrons à jour ce message lorsque et si plus d’applications et de services deviennent disponibles. Assurez-vous de faire défiler vers le bas pour plus d’applications et de jeux qui sont temporairement réduits (mais pas gratuits).

Applications et logiciels gratuits

Des applications de méditation aux services d’aide au travail à distance, voici nos applications et services préférés qui sont temporairement gratuits pendant la quarantaine des coronavirus.

Lisez aussi: Les 10 meilleurs conseils pour le travail à distance: restez productif tout en travaillant à domicile

Espace de tête – L’application populaire de méditation et de relaxation a publié un programme gratuit de «résistance à la tempête» et propose gratuitement Headspace Plus aux professionnels de la santé.AnyMeeting – Le service de visioconférence et de webinaire d’Intermedia est gratuit pour toutes les entreprises jusqu’à la fin de l’année pour soutenir les travailleurs à distance.Cisco Webex – Le premier logiciel de conférence d’entreprise de Cisco étend son plan gratuit pour toutes les entreprises pour les 90 prochains jours.Discorde – Le populaire service de logiciel de chat sur le thème du jeu étend sa limite de diffusion en direct et de partage d’écran de 10 à 50 personnes au cours des prochains mois.Google Hangouts Meet – Les utilisateurs de la suite G peuvent désormais accéder aux fonctionnalités premium de Google Hangout Meet, y compris un public plus large et la possibilité d’enregistrer des flux, jusqu’au 1er juillet.Équipes Microsoft – Microsoft offre un accès gratuit au niveau payant de son application et de son logiciel de messagerie professionnelle pendant six mois. Cela coûte normalement 5 $ par mois.moissonneuse – Ce logiciel de station de travail audio numérique coûte normalement jusqu’à 225 $ en licence. Cependant, le développeur propose une licence gratuite pour tous jusqu’au 30 juin.Peloton – Vous cherchez des moyens de rester en forme tout en restant à la maison? Peloton offre l’accès à ses programmes de remise en forme à domicile pendant 90 jours.Tripit Pro – Ce service de voyage en ligne coûte généralement 49 $ par an, mais vous pouvez l’obtenir gratuitement pendant les six prochains mois si vous vous inscrivez avant le 31 mars.Passeport Tinder – Passport est une fonctionnalité payante de Tinder qui permet de se connecter avec d’autres célibataires à travers le monde au lieu de simplement votre région. Il est disponible gratuitement jusqu’au 30 avril.

Jeux temporairement gratuits

Les jeux sont l’un des meilleurs moyens de passer le temps lorsqu’ils sont coincés à la maison, et un tas de développeurs ont rendu leurs jeux temporairement gratuits pendant l’épidémie de COVID-19. Voici nos coups de coeur:

Lisez aussi: Pandémie de coronavirus: quel sera son impact sur l’industrie mobile?

Mini Metro – Si vous n’avez pas encore joué à ce simulateur de transport minimaliste 2014, c’est maintenant votre chance.Kingdom Rush: Frontiers – Cette suite du jeu à succès Tower Defense Kingdom Rush (également gratuit) est l’un des titres de base du genre.Kingdom Rush: Origins – Le troisième jeu de la série Kingdom Rush est techniquement une préquelle, et il perfectionne vraiment la formule. Il en coûte généralement 2,99 $.Croisade de cartes – Les fans de roguelikes adoreront ce jeu de construction de deck avec huit classes et un donjon de 10 étages généré aléatoirement.Bas du 9e – Ce jeu de sport atypique est une adaptation fidèle du jeu de table joué avec des dés et des cartes.Tokaido – Tokaido est une adaptation mobile d’un jeu de société populaire, et il peut être joué à la fois en ligne et hors ligne pour passer du temps avec vos amis et votre famille.Superbrothers Sword & Sworcery – Si vous cherchez un jeu inhabituel avec un style visuel incroyable, ne cherchez pas plus loin.JackQuest: Le conte de l’épée – Ce jeu de plateforme aventure aventure pixel-art coûte généralement 4,99 $, mais vous pouvez le récupérer gratuitement dès maintenant.Lophis Roguelike – Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu roguelike avec des mécanismes de construction de deck dans un donjon sombre.Real Flight Simulator – Facilement l’un des simulateurs de vol mobiles les plus impressionnants, la version de base de RFS est désormais temporairement gratuite. Il existe une version pro avec encore plus de fonctionnalités pour les passionnés.Prune – Le jeu de l’année du magazine Time pour 2015 est temporairement gratuit, mais uniquement sur iOS (0,99 $ sur Android).Un cas de méfiance – Cet élégant mystère narratif des années 1920 coûte toujours 14,99 $ sur Steam, mais vous pouvez le saisir gratuitement (iOS uniquement).forma.8 GO – Si Metroidvanias est plus votre style, ce jeu de plateforme action-aventure visuellement magnifique sera dans votre allée (iOS uniquement).

Autres offres et réductions

En plus des applications et des jeux gratuits répertoriés ci-dessus, de nombreuses autres entreprises proposent des offres spéciales pour ceux qui sont bloqués à la maison pendant la quarantaine. Voici une petite sélection:

Si vous avez toujours voulu mettre la main sur certains jeux mobiles haut de gamme, il existe actuellement une grande variété de grands titres disponibles avec une remise importante. Voici quelques-uns de nos favoris:

10000000 – 0,99 $ (au lieu de 2,99 $)Agent A: un puzzle déguisé – 2,99 $ (au lieu de 6,99 $)Baldur’s Gate: Enhanced Edition – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)Route de la mort au Canada – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)Minit – 0,99 $ (au lieu de 4,99 $)Reigns: Game of Thrones – 1,99 $ (au lieu de 3,99 $)Les épées de Ditto – 1,99 $ (au lieu de 5,99 $)Cette guerre des miens – 1,99 $ (au lieu de 13,99 $)Thumper: Pocket Edition – 1,99 $ (au lieu de 4,99 $)

C’est tout pour notre liste d’applications et de jeux gratuits et à prix réduit pour remplir votre temps pendant la quarantaine des coronavirus. Avons-nous raté d’autres offres intéressantes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Plus de posts sur le coronavirus