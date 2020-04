applications, ROM et tout ce dont vous aurez besoin (mis à jour)

Si vous avez agi de façon responsable et que vous êtes resté à la maison récemment, cette ligne entre la semaine de travail et le week-end a probablement commencé à devenir dangereusement mince. Et comme vous recherchez la normalité partout où vous pouvez le trouver, parfois un bon plongeon d’évasion dans le jeu est exactement ce que le médecin a ordonné. Bien qu’il y ait beaucoup de nouveaux jeux chauds qui débarquent tout le temps pour Android et Stadia, vous ne vous rendriez pas service pour ignorer la montagne complète de jeux classiques qui n’attendent que d’être vérifiés directement sur votre téléphone grâce à la magie de l’émulation .

Depuis une bonne partie des 35 dernières années, les joueurs utilisent des logiciels intelligents pour reproduire les fonctionnalités des anciennes consoles sur du matériel plus récent. En émulant fidèlement le comportement de tous les composants qui ont construit ces machines de jeu – tout, du processeur, aux puces audio et vidéo, à tous les circuits d’entrée / sortie – et en l’associant à une copie du logiciel de jeu (le plus souvent appelé le «ROM»), vous pouvez revivre ces titres classiques sans avoir besoin de l’équipement d’origine.

Alors que l’émulation a commencé sur le PC, comme presque tous les logiciels de nos jours, les émulateurs ont migré vers les smartphones – et ce, à la pelle. Avec la bonne application et l’accès aux bonnes ROM, vous pouvez jouer à tout, d’un jeu Atari 2600 en bloc (ou VCS à vos enfants cool) à des titres Wii relativement modernes. Alors, de quoi avez-vous besoin pour commencer à émuler?

Choisir ses émulateurs

Contrairement à l’App Store d’Apple, Google Play regorge simplement d’émulateurs

Peu importe où se trouvent vos goûts en matière de jeux – que vous soyez dans les consoles de salon, les appareils portables, les mondes 3D riches ou simplement une plate-forme de base – il y a un émulateur qui vous couvre. Certains tentent uniquement d’émuler une seule console, tandis que d’autres peuvent se concentrer sur quelques appareils connexes. Les plus ambitieux tentent d’émuler à peu près tous les systèmes sous le soleil. Commençons par un poids lourd: RetroArch.

Il est préférable de penser à RetroArch comme un framework: ce n’est pas tant un émulateur lui-même, mais un frontal qui vous permet d’installer des “cœurs” qui ajoutent la prise en charge de divers systèmes. Des dizaines et des dizaines sont disponibles en téléchargement, vous permettant d’émuler n’importe quoi d’une NES à une PlayStation.

Bien que le support soit incroyablement large et que RetroArch offre de nombreuses options de configuration utiles, il peut parfois être un peu écrasant – lorsque vous avez la possibilité d’installer une demi-douzaine de cœurs Game Boy différents, comment savez-vous lequel est le meilleur? Donc, bien qu’elle soit très puissante, cette solution peut être plus adaptée aux utilisateurs à l’aise avec l’expérimentation et le bricolage.

Dolphin est un autre émulateur multi-système, mais avec un objectif beaucoup plus serré: Dolphin fonctionne avec la Nintendo GameCube et la Wii (convenable, car ces deux sont essentiellement le même système). Même si nous émulons des jeux modernes 3D lourds, les performances et la compatibilité sont assez impressionnantes, vous permettant de mettre vos Smash Bros.en route.

Les consoles Sega appartiennent peut-être au passé, mais les grands jeux continuent

Le Dreamcast a peut-être signalé la sortie de Sega de la scène matérielle, mais bon sang s’il ne nous a pas laissé quelques jeux vraiment de qualité en cours de route. Les utilisateurs d’Android ont à la fois Reicast et Redream à considérer, donc si vous faites face à une opération délicate sur l’un (et avec un système aussi complexe que le Dreamcast, c’est normal), essayez l’autre.

De nombreux émulateurs sont des travaux d’amour par une petite équipe d’amateurs dévoués, et bien que cela signifie que vous pouvez trouver beaucoup de logiciels gratuits vraiment sympa, parfois cela vaut la peine de jeter quelques dollars à un développeur qui a mis en place un effort particulièrement agréable. ePSXe est un émulateur PlayStation très apprécié, bien qu’il soit confronté à une forte concurrence de FPse.

Tout le monde a cette console qui tient une place très spéciale dans leur cœur, et pour moi, c’est la noble Super Nintendo. La grande chose au sujet du matériel de cette époque est que l’émulation a vraiment parcouru un long chemin, offrant une expérience de jeu qui peut être presque identique à la réalité.

Je serais négligent d’évoquer SNES et de fermer les yeux sur Genesis – les guerres ont été moins disputées. Issu du même développeur que Snes9x EX +, MD.emu prend en charge du matériel allant du système maître modeste au module complémentaire Sega CD.

Avec les jeux du monde à portée de main, à quoi allez-vous jouer en premier?

Psst, mon pote, tu veux des ROMs?

Il n’y a rien de plus simple dans le monde de l’émulation que de combler cet écart entre «OK, j’ai téléchargé mon émulateur» et «jouons à certains jeux». C’est un bourbier de droit de la propriété intellectuelle, de droit d’auteur et de recherche de liens cassés sur certains des sites Web les plus malveillants que vous visiterez.

Le problème est que l’émulation ne vous fait aucun bien sans quelques jeux émuler et mettre la main sur ce logiciel dans un format approprié peut être délicat; il est facile d’acheter une cartouche ou un CD usagé, mais aucun n’est accessible par votre téléphone. Vous pouvez avoir du succès à extraire des fichiers d’un disque optique avec votre PC, et si vous êtes vraiment chanceux, vous pouvez avoir accès à du matériel de vidage de cartouches, mais la plupart d’entre nous vont chercher des jeux en ligne.

Bien que vous puissiez simplement plonger directement dans Google, à la recherche de “ROM NES” ou de ce que vous avez, une ressource ROM étonnamment robuste a émergé sous la forme d’Archive.org. Recherchez par nom de console et par mot-clé comme “ROM” ou “collection” et vous allez trouver un lot de hits. Assurez-vous simplement de faire honnêtement et de ne télécharger les fichiers ROM que pour les jeux que vous possédez réellement. Et si vous utilisez beaucoup de bande passante d’Archive, pensez à faire un don.

Les archives Internet: à quoi ça sert pas?

Avec les systèmes plus anciens, cela a tendance à être tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel, mais d’autres nécessiteront des fichiers système supplémentaires – souvent un vidage du BIOS – pour que l’émulateur fonctionne. Heureusement, les archives regorgent également de ces éléments, donc votre plus gros mal de tête ici sera probablement de savoir où sur votre téléphone chaque émulateur attend de vous que vous placiez ces fichiers.

Prendre le contrôle

À présent, vous êtes tous prêts à émuler certains de vos jeux préférés, mais il reste encore une étape à franchir avant de les jouer: l’entrée. Alors que les jeux conçus à partir de zéro pour fonctionner sur les smartphones font de leur mieux pour fonctionner dans les limites du contrôle de l’écran tactile, un jeu NES vieux de 30 ans va fonctionner de manière désavantageuse.

Tous ces émulateurs tentent de se contenter des contrôles virtuels à l’écran. Avec suffisamment de pratique, vous pourriez peut-être apprendre à les faire fonctionner sans être constamment ennuyé, mais il n’y a pas de mots hachés ici: ils sont nulles. Si vous souhaitez exécuter des émulateurs sur votre smartphone et ne pas finir par haïr votre vie, vous devez choisir un contrôleur dédié.

Le contrôleur parfait pour l’action d’émulation Android peut déjà être dans votre salon

La bonne nouvelle, c’est que vous avez des tonnes d’options et que vous n’aurez peut-être même pas besoin de magasiner pour quelque chose de nouveau. Si vous avez un système comme une PlayStation 4 ou Xbox One, vous pouvez probablement coupler vos contrôleurs existants via Bluetooth avec votre téléphone Android. À défaut, les manettes sans fil abordables ne manquent pas, comme le modèle 8Bitdo que vous voyez tout en haut. Et si vous cherchez vraiment à marquer des crédits rétro, vous pouvez même brancher un contrôleur USB filaire. Mais quoi qu’il en soit, choisissez-en un, juste pour ne pas être coincé en frottant votre écran comme un idiot.

Vous avez votre émulateur, configuré ses fichiers BIOS, assemblé certaines de vos ROM et images de disque préférées, et maintenant vous êtes tous définis dans le département de contrôle. Il est temps de se détendre, de réchauffer au micro-ondes des bouchées de bagel et de s’installer dans un marathon de jeu classique bien mérité.

Nous venons tout juste de gratter la surface ici, car lorsque vous parlez d’apporter des décennies de jeux vidéo, couvrant des dizaines de systèmes, le tout à votre fidèle smartphone Android – eh bien, c’est une entreprise assez importante. J’espère que ces larges traits vous ont inspiré pour retrousser vos manches et donner un coup de main à l’émulation.