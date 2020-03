Apprenez à coder à partir de zéro pour seulement 17 $

La distanciation sociale peut être un défi lorsque vous cherchez quelque chose à faire, mais c’est aussi le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence technologique. Vous pouvez commencer à apprendre de nouveaux langages de programmation avec le pack complet Apprendre à coder Masterclass. Tech Deals l’a en ce moment, et vous pouvez économiser encore plus avec un code promo.

Ce kit d’apprentissage convivial pour les débutants 11 modules uniques et plus de 85 heures de contenu pour vous transformer en un pro du codage. Non seulement vous pouvez explorer des langues courantes comme Python et C ++ mais vous pouvez également explorer des langages de niche comme Perl et rouille. Quels que soient vos objectifs technologiques, vous pouvez apprendre à coder dans presque tous les langages populaires.

Que vous soyez un vrai débutant ou que vous ayez déjà un peu d’expérience, vous pouvez choisissez ce que vous voulez apprendre. Chaque langue a ses propres forces et faiblesses, vous pouvez donc planifier vos études autour de vos projets. Par exemple, si vous souhaitez travailler avec des serveurs réseau évolutifs, Google Go et Java sont vos modules de référence.

Apprenez à coder les points saillants de la Masterclass:

Le pack complet d’apprentissage de la Masterclass a un total combiné valeur au détail de près de 1 800 $ pour les 11 modules. Cependant, vous pouvez récupérer le vôtre maintenant pour seulement 17,40 $ lorsque vous utilisez le code promo SPRINGSAVE40 à la caisse. Vous pouvez économisez 99% dès maintenant et lancez votre futur codage.

Cette offre n’est disponible que pour quelques jours et le code promo se terminera bientôt aussi. Apprenez-en plus via le lien ci-dessous.

