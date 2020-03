Apprenez à devenir un as de la comptabilité pour seulement 29,99 $

De produits différents à des cultures différentes, il n’y a pas deux entreprises identiques. Cependant, il y a une chose dont chaque entreprise a besoin pour survivre: une comptabilité astucieuse. Avec cela vient un variété d’emplois en finance. Vous pouvez apprendre ces compétences en ligne, et le pack Bootcamp 2020 de maîtrise de la comptabilité est l’endroit idéal pour commencer.

Vous pouvez explorer plus de 40 heures de contenu à travers cinq modules uniques dans ce kit d’apprentissage adapté aux débutants. Par exemple, vous pouvez passer à deux modules sur la comptabilité – des principes fondamentaux aux concepts plus avancés.

Construisez une base de compétences complète avec cinq modules uniques.

Le monde de la comptabilité continue de devenir de plus en plus intégré avec d’autres départements. Cela signifie que vous équilibrerez probablement votre temps entre de nombreux objectifs financiers. Vous pouvez passer quelques heures sur la paie et quelques autres sur la budgétisation, vous aurez donc besoin d’un une éducation complète en toutes choses de l’argent.

Même si vous n’êtes pas axé sur la finance, une compréhension de base est toujours extrêmement utile dans de nombreuses carrières. C’est là que le module Finance pour les professionnels non financiers entre en jeu. Vous pouvez apprendre le jargon et les documents de base et comment ils contribuent à éclairer les décisions commerciales.

Le pack Comptabilité 2020:

Les cinq modules uniques du pack Bootcamp Accounting Mastery 2020 ont un valeur au détail combinée de près de 2 000 $. Cependant, vous pouvez les récupérer et commencer votre avenir financier pour seulement 29,99 $ dès maintenant.

Cet accord doit expirer dans quelques jours, alors apprenez-en plus pendant que vous le pouvez via le widget ci-dessous.

Le pack Bootcamp de maîtrise de la comptabilité 2020

