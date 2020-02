Apprenez à gagner de l’argent avec le marketing en ligne

Le marketing n’est plus Mad Men. Le monde est passé en ligne et il faut un ensemble différent de compétences pour reussir. Vous pouvez commencer dès maintenant avec le pack Blueprint Marketing en ligne essentiel sur Tech Deals.

Que vous fassiez le saut numérique par rapport aux méthodes traditionnelles ou que vous commenciez simplement le marketing en ligne, ce kit d’apprentissage a la formation dont vous avez besoin pour réussir. Pour commencer, vous pouvez explorer plus de 15 heures de contenu sur six modules uniques. En particulier, vous pouvez approfondir des compétences communes comme Facebook Ads et bases du référencement.

Apprenez les compétences en marketing en ligne pour devenir le Don Draper de la journée numérique.

Si vous ne cherchez pas de conseils sur les publicités Facebook, vous pouvez également explorer le marketing de contenu. C’est en fait ce que je passe la plupart de ma journée à faire et, comme presque toutes les entreprises, cela nous aide à garder les lumières allumées sur Android Authority. Bien sûr, vous devez être prêt à travailler sur vos compétences en écriture, photographie et vidéo pour engager vos followers sur toutes vos plateformes.

Même si le marketing de contenu sur les blogs et les médias sociaux est une compétence essentielle, le marketing par e-mail fait toujours partie intégrante du marketing en ligne. Vous pouvez apprendre éléments essentiels d’une bonne étiquette électronique et comment envoyer des e-mails qui génèrent des réponses de vos clients.

Le pack Blueprint Marketing en ligne essentiel a un total valeur au détail de près de 300 $ pour les six modules. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 29,99 $ sur les offres techniques. Vous pouvez vous préparer pour vos fantasmes les plus fous de Mad Men dans le monde numérique.

