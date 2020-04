Apprenez à lancer votre propre podcast à la maison avec ces cours Web

Ce n’est un secret pour personne que le monde du podcasting a explosé ces dernières années. Avec de nombreux réseaux de podcasts de grande envergure diffusant des dizaines d’épisodes par semaine et ajoutant constamment de nouvelles émissions à leur liste, c’est une industrie qui devrait dépasser le milliard de dollars d’ici 2021. Surtout maintenant, car la grande majorité du monde est coincée à l’intérieur , les gens ont désespérément besoin de divertissement et les podcasts en fournissent pour beaucoup. Si vous êtes coincé à la maison de toute façon, pourquoi ne pas en profiter et créer votre propre podcast à partir de zéro?

Avec le guide du début à la fin pour lancer un ensemble de podcasts réussi, vous apprendrez tout ce qu’il faut pour créer votre propre podcast. Plus de 39 heures d’instruction complète réparties sur 9 cours enseignent comment créer et développer votre marque de podcasting à partir de zéro. Des bases absolues de l’enregistrement sonore et de la prise de parole en public aux techniques de mixage audio avancées, cet ensemble vous couvre.

Chaque cours de ce pack est enseigné par un expert qualifié dans leur domaine respectif. Apprenez les meilleures pratiques de gestion de marque du gourou du marketing en ligne Zach Miller, de la conception audio professionnelle du producteur et auteur-compositeur Tomas George et des compétences parfaites en rédaction / présentation de discours du professeur primé d’une école de commerce et du capital-risqueur Chris Haroun. La meilleure partie est qu’avec un accès à vie, vous pouvez continuer à élargir vos connaissances en podcasting longtemps après la fin de la fermeture de la pandémie.

Si vous êtes curieux de connaître le paysage du podcasting, ou si vous souhaitez simplement parfaire ces compétences pour un autre projet pertinent, consultez le guide du début à la fin pour lancer un pack de podcasts réussi qui est actuellement en vente pour seulement 44,99 $, des centaines de dollars sur le prix affiché.

