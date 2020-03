Apprenez à modifier des photos pendant l’auto-isolation avec 40 $ de réduction sur Adobe Photoshop Elements

Avec tout ce temps supplémentaire à la maison que l’auto-isolement et le travail à domicile vous ont accordé, il est temps de mettre à niveau votre jeu de retouche photo. Dans un délai opportun, le logiciel Adobe Photoshop Elements 2020 est tombé à 59,99 $ chez Amazon aujourd’hui. Cet accord fait partie des offres d’Amazon du jour, ce qui signifie qu’il s’agit d’un prix temporaire qui expirera ce soir. Le logiciel se vend normalement environ 100 $ chez Amazon et chez d’autres détaillants comme Best Buy et B&H. La baisse d’aujourd’hui correspond à un niveau bas lors des ventes du Black Friday, c’est donc une bonne chance d’obtenir une économie si vous avez raté la fin de l’année dernière. L’accord s’applique à la version du disque physique du logiciel, ainsi qu’aux téléchargements Mac et PC.

Adobe Photoshop Elements 2020 pour Mac ou Windows

Compatible avec Mac ou Windows, il s’agit d’un éditeur de photos très complet avec des espaces de travail à la fois automatisés et approfondis, des guides interactifs pas à pas et des outils en un clic. Améliorez ou transformez vos photos, ajoutez des effets, supprimez des arrière-plans, etc.

59,99 $ 99,99 $ 40 $ de rabais

Photoshop Elements agit comme un éditeur de photos complet et comprend des modifications guidées étape par étape interactives. Vous n’avez pas besoin d’être un expert photo ou quelqu’un ayant une grande connaissance de l’édition pour utiliser ce programme. C’est en quelque sorte le point, en fait. Il vous guide à travers ce que vous devez savoir et vous donne les outils dont vous avez besoin pour faire les bases comme la correction des yeux rouges et la suppression des arrière-plans et des choses comme ça.

Il dispose d’espaces de travail à la fois automatisés et approfondis afin que vous puissiez laisser le programme fonctionner pour vous jusqu’à ce que vous ayez appris ce que vous devez savoir. Basculez entre l’édition rapide, l’édition guidée et l’édition experte. Vous pouvez le faire de manière transparente afin d’obtenir de l’aide lorsque vous en avez besoin et de travailler seul lorsque vous n’en avez pas. L’édition rapide fait automatiquement des trucs pour vous, l’édition guidée vous donne quelques guides interactifs étape par étape que vous pouvez utiliser, et l’édition expert vous permet de faire des choses manuellement.

Certaines des autres choses que vous pouvez faire avec cet éditeur incluent l’ajout de textures et de cadres, la correction d’images en blanchissant les dents, en ouvrant les yeux fermés, etc. Vous pouvez ajouter des effets d’aquarelle ou d’esquisse. Créez des calendriers, des cartes de vœux et des collages avec vos photos. La version 2020 du logiciel ajoute de nouvelles fonctionnalités comme le lissage de la peau, la colorisation automatique des photos, etc. Il utilise même l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour améliorer l’expérience.

