Apprenez les bases de données et SQL à partir de zéro pour seulement 12 $

le vaste monde de données attend juste que quelqu’un l’organise en bases de données. Vous pouvez gagner beaucoup d’argent en le faisant pour une entreprise ou même en indépendant. Si cela ressemble à un étape de carrière passionnante, Vous pouvez consulter la base de données Apprendre SQL avec MySQL: du débutant à l’expert en offres technologiques maintenant.

Comme pour de nombreux cours d’informatique, le secret du succès de SQL réside dans la pratique. Heureusement, ce kit d’apprentissage est construit autour de la réalisation de projets avec un total de neuf heures de contenu. Vous pouvez commencer par un aperçu de la gestion des bases de données puis passez à des langages de manipulation de données pour prendre pied.

Si vous connaissez déjà certains principes fondamentaux, vous pouvez ignorer les langages de manipulation de données et accéder directement aux fonctions. En SQL, les fonctions sont le moyen le plus simple de faire des calculs rapides sur d’énormes quantités de données. Vous pouvez combiner ces fonctions avec les relations de base de données et la normalisation pour pousser encore plus loin vos compétences.

SQL pour les débutants en un coup d’œil:

Étudier les clauses, les conditions, les opérateurs et le filtrage des données du langage de manipulation des données.Explorez le Workbench – un outil visuel pour le développement de bases de données.Jointures principales, fonctions et types de données.Comprendre les relations et la normalisation des bases de données.Pratiquer les procédures d’exportation et d’importation de bases de données.

Les neuf heures de contenu de la base de données Apprendre SQL avec MySQL: du débutant à l'expert

Les données sont l'avenir

Apprenez SQL avec la base de données MySQL: débutant à expert

