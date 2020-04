APR de base de la carte Apple abaissé à 10,99% pour certains titulaires de carte

Après deux baisses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en mars, l’APR de base de la carte Apple est désormais passé de 12,49% à 10,99% pour certains titulaires de carte, dont le lecteur MacRumors Zed et d’autres sur Reddit.

C’est au moins la troisième fois que la gamme APR de l’Apple Card est réduite depuis le lancement de la carte de crédit en août 2019.

En raison de l’actualité, Apple a récemment lancé un programme d’assistance à la clientèle qui permet aux détenteurs d’une carte Apple de sauter leurs paiements de mars et avril sans encourir de frais d’intérêt. Pour vous inscrire au programme, lisez le document d’assistance d’Apple.

Les principales caractéristiques de la carte Apple incluent des résumés de dépenses à code couleur dans l’application Wallet, aucun frais au-delà de tout intérêt applicable et jusqu’à 3% de remise quotidienne.

Pour demander une ‌Apple Card‌, ouvrez simplement l’application Wallet sur un iPhone exécutant iOS 12.4 ou une version ultérieure, appuyez sur le bouton plus dans le coin supérieur droit et suivez les étapes à l’écran. Le processus ne prend que quelques minutes et, si elle est approuvée, votre «carte Apple» numérique sera immédiatement prête pour les achats. Une carte Apple physique à base de titane est également disponible pour une utilisation dans les magasins de détail qui n’acceptent pas les paiements sans contact.

