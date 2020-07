Après 3 mois de restrictions, l’application YouTube est toujours limitée à 480p en Inde

La pandémie de coronavirus en cours a fondamentalement changé notre façon de faire des affaires, de suivre des cours et de rencontrer les membres de notre famille. Beaucoup de nos applications de streaming ont dû réduire la qualité vidéo pour ménager une certaine bande passante pour les choses les plus importantes. Suivant l’exemple de Netflix, YouTube a également commencé à limiter la résolution vidéo à la définition standard sur les téléphones mobiles. Ce qui était censé être une restriction temporaire pour les utilisateurs indiens est maintenant en place depuis trois mois, affectant des centaines de millions de personnes, et rien n’indique que Google le relèvera de sitôt.

Tout a commencé lorsque l’Inde est entrée en détention à la fin du mois de mars, déclenchant un virage de masse vers la communication numérique pour tout, du travail et des études aux réunions de famille virtuelles. YouTube, ainsi qu’une poignée d’acteurs locaux et internationaux comme Netflix, Prime Video et Disney + Hotstar, ont modifié leurs demandes de bande passante pour aider à décongestionner les réseaux cellulaires tendus. Le streamer appartenant à Google a plafonné la résolution vidéo à 480p sur les téléphones mobiles, bien que vous soyez libre de choisir une résolution plus élevée sur les ordinateurs de bureau et les tablettes.

Cela fait près de trois mois que YouTube a mis en place la limitation, et ceux en Inde ne peuvent toujours pas regarder des vidéos en haute définition sur leurs téléphones. Aux États-Unis, en Europe et dans la plupart des autres régions, la valeur par défaut est toujours 480p, mais vous pouvez augmenter la résolution si vous le souhaitez. La situation est encore pire pour les abonnés Premium payants qui sont obligés de s’en tenir aux résolutions inférieures, qui semblent carrément épouvantables sur un écran QHD. La restriction semblait raisonnable lorsque la plupart d’entre nous essayaient simplement de s’adapter à la nouvelle norme, mais il est grand temps que YouTube lève le plafond maintenant, d’autant plus que Netflix l’a déjà fait.

En attendant, les gens utilisent des moyens inventifs pour contourner la limite – comme changer le numéro de modèle de leur téléphone dans YouTube Vanced en celui d’une tablette (car ils sont exemptés) – mais l’utilisation d’une autre application n’est pas une solution pour beaucoup, en particulier pour ceux qui paient l’abonnement Premium. L’utilisation d’un VPN est un autre moyen possible de contourner le plafond. YouTube a brièvement actionné l’interrupteur pour un utilisateur de Twitter la semaine dernière, mais l’a désactivé en quelques heures. Avec un peu de chance, cela pourrait signifier qu’un assouplissement généralisé de la restriction en Inde pourrait être imminent.