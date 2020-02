Après avoir essayé le nouveau projecteur de cinéma maison 4K époustouflant de BenQ, je ne pourrais plus jamais acheter un téléviseur normal – .

Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les projecteurs de cinéma maison ne sont destinés qu’aux sous-sols sombres ou aux salles des médias dans les manoirs. Je suis ici pour vous dire que ce n’est pas du tout le cas. En fait, vous pouvez dépenser environ le même montant d’argent sur un projecteur de cinéma maison de haute qualité que vous le feriez sur un téléviseur Sony haut de gamme, mais vous vous retrouverez avec une image d’une taille maximale de 120 pouces qui conviendra n’importe quelle pièce parfaitement et avoir l’air incroyable dans l’obscurité ou en pleine lumière.

J’ai testé plusieurs projecteurs de cinéma maison BenQ dans le passé et j’ai été assez impressionné par eux tous. Cela dit, je n’ai jamais rien vu de semblable au nouveau projecteur de divertissement à domicile BenQ TK850 True 4K HDR-PRO. Saint. Moly.

La lampe de 3000 lumens est merveilleusement lumineuse et nette, et l’image semble incroyable même sur un mur. Procurez-vous plutôt un écran de projection home cinéma de bonne qualité et vous obtenez une image 4K nette qui épate la plupart des téléviseurs LED. C’est fantastique pour les films, les sports et même pour les jeux, et vous vous demanderez pourquoi il vous a fallu si longtemps pour vider votre téléviseur et passer à un projecteur. Ce modèle a un prix de liste d’un peu plus de 1800 $ sur Amazon, mais vous pouvez même le récupérer aujourd’hui pour 1699 $. Un téléviseur décent de 80 pouces coûte environ trois fois plus cher, et ce chiot peut aller jusqu’à 120 pouces!

Voici quelques détails clés de la page du produit:

QUALITÉ D’IMAGE SPLENDIDE VIA LA RÉSOLUTION 4K UHD: 8,3 millions de pixels véritables offrent une qualité d’image 4K UHD avec une clarté saisissante et des détails bien définis

HDR-PRO OPTIMISÉ PAR PROJECTEUR (HDR10 / HLG): HDR-PRO suralimenté par Dynamic Iris avec contraste amélioré exclusif et luminosité HDR pour des images réalistes et détaillées

COULEURS VIVES DANS TOUT ÉCLAIRAGE AMBIANT: Luminosité visuelle élevée parfaitement équilibrée (> 3000lm) et couleurs vives (98% Rec.709) pour une utilisation dans des environnements bien éclairés

EXPÉRIENCE SPORTIVE IMMERSIVE: les modes Sport dédiés avec CinemaMaster Audio + 2 vous donnent l’impression de faire partie du jeu

MISE À JOUR FACILE DES PROJECTEURS BENQ 1080P: le grand zoom 1,3X et le décalage d’objectif augmentent la facilité d’installation et la flexibilité de mise à niveau des W1070, HT2050, HT2050A et HT3050

