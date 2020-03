Après avoir été tué deux fois, Newton Mail pourrait avoir un acheteur (encore une fois)

Ne l’appelez pas un retour – appelez-le un retour x2. Le 26 mars, le blog officiel de Newton a été mis à jour avec un nouveau billet annonçant que la société essayait de tenir le coup pour la vie. C’est un post relativement court, lu dans son intégralité comme suit:

Comme vous le savez peut-être grâce à nos précédentes mises à jour, les services de Newton seront fermés le 30 avril 2020. Cependant, nous discutons avec plusieurs parties intéressées pour voir si elles peuvent continuer à fonctionner Newton plus longtemps. Nous espérons vous informer du résultat du processus d’ici le 20 avril. Nous continuerons à respecter la politique de confidentialité pendant cette période de transition.

Il n’est pas clair qui sont ces “parties intéressées”, mais en tout cas, il est évident que Newton fait ce qu’il peut pour rester à flot.

Le 12 février 2020, il a été annoncé que Essential allait fermer ses portes. Avec Essential ayant acheté Newton Mail en décembre 2018, cela signifiait également la fin de la ligne pour Newton.

Newton Mail a connu énormément de hauts et de bas. Le client de messagerie était l’un des plus populaires du moment (du moins dans notre petit créneau de journaux technologiques), mais en août 2018, il a été annoncé que le développement de l’application cesserait. Les choses allaient bien lorsque Essential a acquis la société, mais les mises à jour minimales des applications et le drame général entourant Essential signifiaient que les choses n’étaient jamais tout à fait redevenues normales.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Alors qu’une partie de moi est ravie de voir Newton continuer, une autre partie veut juste le voir faire la sieste dont il a désespérément besoin. Je crois toujours fermement que Newton est l’un des meilleurs clients de messagerie que j’ai jamais utilisés, mais il est évident que la plupart des gens ne sont pas prêts à dépenser 100 $ par an pour quelque chose qu’ils peuvent faire gratuitement.

Meilleures applications de messagerie électronique en 2020