Après avoir qualifié la panique de coronavirus de «stupide», Elon Musk dit maintenant que c’est nocif dans une note qui a fuité

Le PDG de Tesla, Elon Musk, pense que la panique du coronavirus est plus nocive que le virus lui-même.

Dans un mémo récemment divulgué aux employés, Musk a déclaré que les employés peuvent choisir de rester à la maison s’ils sont légèrement malades ou mal à l’aise à la perspective de contracter le virus.

L’usine Fremont de Tesla restera ouverte car elle a été considérée comme une «entreprise essentielle».

Alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde entier, un certain nombre de sociétés de renom, d’Apple à Nike, ont récemment décidé de fermer la majorité de leurs magasins pour aider à limiter la propagation du virus. De plus, un certain nombre de grandes villes américaines ont promulgué des interdictions qui empêchent essentiellement les bars, les restaurants et un certain nombre d’autres établissements publics de fonctionner à quelque titre que ce soit. Il ne fait aucun doute que le coronavirus a eu un impact et continuera d’avoir un impact sur la façon dont la plupart des gens vivent leur vie quotidienne. Et soulignant la gravité du virus, il convient de noter que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le coronavirus pandémie il y a six jours.

Alors que le monde entier continue de s’inquiéter du coronavirus, le PDG de Tesla, Elon Musk, est assez intéressant, reste convaincu que la réponse mondiale au coronavirus est un peu exagérée.

“La panique du coronavirus est stupide”, a tweeté Musk le 6 mars. Comme on pouvait s’y attendre, l’insensibilité de Musk n’a pas manqué de critiques de la part des professionnels de la santé et du grand public.

Un peu plus d’une semaine plus tard, il ne semble pas que Musk prenne le coronavirus beaucoup plus au sérieux.

Dans un e-mail que Musk a récemment envoyé à tous les employés de Tesla et obtenu par Electrek, Musk a déclaré que trop de ressources médicales étaient détournées pour lutter contre l’épidémie et que la panique résultant du virus était en réalité beaucoup plus préjudiciable que le virus lui-même.

Tout de même, Musk a déclaré aux employés de Tesla qu’ils n’ont pas à entrer au travail s’ils sont «le moins du monde malades» ou mal à l’aise d’aller travailler.

L’email de Musk se lit en partie:

De nombreuses rumeurs circulent, mais, à notre connaissance, personne à Tesla (plus de 56 000 personnes) n’a été testé positif au COVID-19. Je vous informerai immédiatement si quelque chose change.

Mon opinion sincère demeure que les dommages causés par la panique des coronavirus dépassent de loin ceux du virus lui-même. S’il y a une redirection massive des ressources médicales hors de proportion avec le danger, il en résultera moins de soins disponibles pour ceux qui ont des besoins médicaux critiques, ce qui ne sert pas le plus grand bien.

Ma meilleure estimation, pour ce que cela vaut, sur la base des dernières données du Center for Disease Control, est que les cas confirmés de COVID-19 (cette forme spécifique du rhume) ne dépasseront pas 0,1% de la population américaine.

Soit dit en passant, on ignore si les employés qui choisissent de rester à la maison seront payés. Musk, quant à lui, a tenu à dire aux employés qu’il allait lui-même travailler.

Dans le même ordre d’idées, l’usine Fremont de Tesla – qui compte environ 10 000 employés – restera opérationnelle pour le moment étant donné que le comté d’Alameda a déclaré que Tesla était une entreprise «essentielle».

