Après Mi Note 10, la série phare de Xiaomi devrait également offrir un appareil photo 108MP

Xiaomi a fait la une des journaux à la fin de l’année dernière en lançant le Mi Note 10, le premier téléphone avec un appareil photo 108MP. Nous avons également vu le Mi Mix Alpha offrir ce capteur ultra haute résolution, et de nouvelles preuves suggèrent que la série phare Mi 10 offrira également cet appareil photo.

En septembre, les développeurs XDA ont creusé une mise à jour de l’application de galerie MIUI qui a introduit le support photo 108MP, repérant quatre noms de code pour les appareils à venir. Ces quatre noms de code sont Tucana, Draco, Umi et Cmi.

Le point de vente a indiqué que Tucana et Draco étaient respectivement le Mi Note 10 Pro et Mi Mix Alpha, et il a maintenant identifié Umi et Cmi comme Mi 10 et Mi 10 Pro respectivement.

La firme a obtenu des fichiers build.prop pour les appareils Umi et Cmi afin de confirmer qu’il s’agissait bien de la prochaine série Mi 10 de Xiaomi. Ces fichiers ont également confirmé qu’ils exécutaient le chipset Snapdragon 865.

En d’autres termes, il semble que les appareils photo 108MP seront un élément majeur de la stratégie phare de Xiaomi en 2020. Il s’agit d’un contraste frappant avec Honor, un dirigeant ayant précédemment déclaré que des pixels plus gros (plutôt que plus de pixels) étaient la voie à suivre cette année. .

Néanmoins, nous avons été assez impressionnés par le premier téléphone 108MP dans notre revue de l’appareil photo Mi Note 10. En fait, Rob Triggs, de AA, a déclaré qu’il était “bien au-dessus de la moyenne” dans des conditions de faible luminosité, mais a néanmoins appelé les lecteurs à ne pas adhérer au battage médiatique de 108 MP.

Pensez-vous que plus de pixels sont le chemin à parcourir ou moins de pixels plus gros? Donnez-nous votre choix dans les commentaires!