Après un énorme assaut d’une étoile, la cote de l’application Android de Zoom revient à 4.0

Il semble que Google continue de prendre des mesures contre les notes d’une étoile attribuées à l’application Zoom, car sa note continue de grimper au fil des jours. Il est maintenant de retour à un 4.0 presque respectable, contre un minimum de 2,0. lorsque nous avons initialement rapporté cette histoire.

La note de l’application aujourd’hui (24 mars)

Nous avons contacté Google à plusieurs reprises pour essayer d’obtenir une déclaration sur ce qui se passe ici, mais il est clair qu’une sorte de mécanisme de sécurité (ou d’intervention active) sauve le bacon de Zoom, et continue de le faire au fur et à mesure que cette situation se poursuit. Le nombre d’avis sur la liste de l’application, curieusement, se situe autour de 92 000 dans tout cela, ce qui suggère que Google pourrait faire une sorte de signalement des nouveaux avis.

L’application à sa note la plus basse (17 mars)

Malheureusement, Google n’a jamais répondu à nos demandes de commentaires sur cette histoire, nous devons donc continuer à spéculer sur ce qui s’est passé.

Il est possible que Google soit entré et ait supprimé manuellement les notes 1 étoile qu’il jugeait frivoles ou frauduleuses, ou le Play Store lui-même a des tripwires conçus pour lutter contre les brigades de vote de ce type. De plus en plus, il semble que Zoom ait souffert d’une sorte de campagne ciblée, soit par des étudiants, soit par un mauvais acteur automatisé cherchant à nuire à la réputation de l’entreprise à un moment où sa popularité monte en flèche.

Si nous entendons parler de Google, nous continuerons à mettre à jour cette histoire, mais pour l’instant, il semble que les choses se dirigent dans la bonne direction pour Zoom.

L’histoire originale suit ci-dessous.

Alors que la main-d’œuvre des entreprises et l’exode des étudiants vers les bureaux à domicile et les salons du monde entier ont sans aucun doute été une aubaine pour le service de vidéoconférence Zoom, cela a un effet secondaire assez désagréable: beaucoup de problèmes utilisent réellement ledit service (ou dans le cas des étudiants , il semble, beaucoup de problèmes avec l’idée de l’utiliser). Et les clients sur le Play Store sont particulièrement contrariés, car une critique 1 étoile après une critique 1 étoile vient se plaindre de la connectivité, du concept même de l’apprentissage à distance et de “Some ass app” (voir ci-dessous), détruisant la réputation auparavant brillante de Zoom.

Étant donné que Zoom fait face à une demande sans précédent pour son service, rien de tout cela n’est surprenant. Faire évoluer une plateforme comme celle-ci si rapidement n’est pas seulement une question d’optimisation des ressources logicielles et réseau, cela signifie ajouter une capacité matérielle physique réelle (que ce soit pour Zoom ou via son fournisseur de services Web) qui peut être difficile à faire à la rigueur. Le zoom aurait peut-être été préférable de limiter les nouvelles inscriptions au service pendant ce temps, mais il craignait probablement trop de perdre des plates-formes rivales telles que Microsoft Teams, Skype, Google Duo, Cisco Webex et Hangouts Meet.

Note de Zoom à ce jour (17 mars 2020)

La question qui se pose de tout cela est de savoir si Google accordera une sorte de sursis à ce qui est essentiellement une brigade de vote non organisée contre Zoom pendant une période naturellement très éprouvante pour l’entreprise. Des concurrents comme Microsoft Teams (4,5 étoiles) et Cisco Webex (4,5 étoiles) ne sont pas autant touchés, mais je dirais que c’est parce qu’ils ne sont tout simplement pas très commercialisés auprès des consommateurs, des éducateurs et des petites entreprises, ils sont loin plus d’applications d’entreprise.

La cote de Zoom dans des temps meilleurs (novembre 2019)

Cela ne fait que souligner à quel point l’impact de COVID-19 est totalement fou sur notre société, de rester physiquement à l’intérieur jusqu’à briser les outils sur lesquels les gens comptent maintenant pour rester connectés. Jusqu’à présent, Internet semble se maintenir, mais dans les jours et les semaines à venir, il est difficile de ne pas être un peu inquiet de ce que la charge supplémentaire pourrait faire pour dégrader d’autres services ou le Web en général. Espérons que Zoom soit l’exception plutôt que la règle.

Curieusement, l’application iOS de Zoom reste à 4,7 étoiles. Cela pourrait signifier que les downvotes sur Android sont dus à des problèmes avec le service qui n’affectent pas iOS, ou qu’Apple aurait pu geler la note de Zoom après avoir vu un afflux similaire de critiques négatives. Autre possibilité: ce downvoting apparemment non organisé sur Android est en fait organisé et est effectué par les étudiants pour tenter de démarrer l’application à partir du Play Store (comme cela s’est produit avec une application en Chine).

La cote de Zoom sur l’App Store d’Apple reste élevée

Quoi qu’il se passe ici, Zoom n’est probablement pas super content.

Mise à jour du 18 mars 2020: Google a commencé à supprimer certaines des critiques 1 étoile de l’application Zoom, mais il n’est pas clair s’il s’agit d’un mécanisme automatisé ou d’une modération active par l’équipe Play Store. Nous avons contacté Google à deux reprises, mais nous n’avons toujours pas reçu de réponse. Le score de l’application Zoom a augmenté à un niveau stupéfiant, euh, 2,4 à la suite des suppressions, mais reste évidemment bien inférieur à ce qu’il était.