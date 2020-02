AR Quick Look permet aux détaillants de vendre des produits en réalité augmentée

En 2018, Apple a ajouté une fonctionnalité à iOS appelée Quick Look. Il permet aux applications et aux sites Web d’incorporer des fichiers USDZ afin que les gens puissent utiliser la réalité augmentée pour voir à quoi ressemble l’objet dans le monde réel. Apple permet désormais aux détaillants de l’utiliser pour vendre des produits (via TechCrunch).

AR Quick Look

Les développeurs peuvent désormais ajouter un bouton personnalisable à Quick Look. Cela signifie qu’un détaillant pourrait ajouter un bouton pour activer Apple Pay et acheter un produit. D’autres configurations possibles incluent un bouton pour le support client, ou un bouton pour voir quels magasins locaux ont le produit dans votre région.

Une autre nouvelle fonctionnalité est l’audio spatial. Les modèles 3D via USDZ pourront produire un son de n’importe où dans la pièce via la réalité augmentée. Le son change en fonction de l’emplacement du modèle.

Les détaillants qui déploient ces fonctionnalités cette semaine incluent 1-800-Flowers, Bang & Olufsen, Home Depot et Wayfair.

