Archetype Entertainment est un nouveau studio Wizards of the Coast fondé par des vétérans de BioWare

Un nouveau studio que j’ai appelé Archetype Entertainment a été annoncé comme une division de Wizards of the Coast à Austin, Texas. Ce nouveau studio a été fondé et géré par de nombreux vétérans de BioWare, dont James Ohlen, concepteur principal de Star Wars: The Old Republic et Drew Karpyshyn, scénariste principal de Knights of the Old Republic and Mass Effect.

Nous sommes ravis d’annoncer enfin notre nouveau studio – Archetype Entertainment! Sous la direction de @JamesOhlen et @crobertson_atx, nous développons un jeu de rôle multiplateforme se déroulant dans un tout nouvel univers de science-fiction. Consultez le site Web dans notre biographie pour les possibilités d’emploi.

– Archetype Entertainment (@ArchetypeEnt) 30 janvier 2020

Selon le tout premier tweet du compte Twitter du studio, l’équipe travaille sur un nouveau RPG de science-fiction multiplateforme. James Ohlen, le chef de studio chez Archetype, a écrit que “l’archétype est une chance pour nous de construire le type de jeu de rôle que nous aimons jouer. Les jeux vidéo sont un support interactif unique. Ils nous permettent de donner au joueur des choix puissants qui ont de réelles conséquences sur la façon dont l’histoire se déroule. “

Nous devrons attendre et voir comment cette équipe se développe, mais il semble que les fans des jeux BioWare à l’ancienne et des RPG en général devraient faire attention.