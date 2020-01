Arianespace a lancé son premier satellite GSAT-30 en Inde en 2020

Jeudi, Arianespace a lancé avec succès une mission bi-satellite Ariane 5 depuis la Guyane française. Le premier satellite indien de 2020, le GSAT-30, fournira des services de télévision par SRD, des informations numériques par satellite (DSNG) et des applications de gouvernance électronique. Le satellite sera également utilisé pour le transfert de données en masse pour une multitude d’applications de télécommunications émergentes.

À bord de la fusée cheval de bataille se trouvaient deux satellites: Eutelsat Konnect pour l’opérateur de satellites européen Eutelsat et GSAT-30 pour l’Indian Space Research Organisation (ISRO). Les deux satellites ont été déployés sur une orbite géosynchrone à environ 22 000 milles (36 000 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre, environ une demi-heure après le décollage.

Le satellite de communication indien «haute puissance» GSAT-30, visant à fournir des services de télévision, de télécommunications et de radiodiffusion de haute qualité, a été lancé avec succès à bord de la fusée Ariane 5 en provenance de Guyane française dans les premières heures de vendredi, a annoncé l’Indian Space Research Organisation (ISRO) .

Le GSAT-30 doit remplacer les services spatiaux INSAT-4A «vieillissants» avec une couverture améliorée, a déclaré l’ISRO, ajoutant que le satellite offre une couverture continentale et insulaire indienne en bande Ku et une couverture étendue en bande C couvrant les pays du Golfe , un grand nombre de pays asiatiques et l’Australie.

L’agence spatiale a déclaré que la charge utile GSAT-30 est spécialement conçue et optimisée pour maximiser le nombre de transpondeurs sur le vaisseau spatial. Le satellite serait largement utilisé pour prendre en charge le réseau Vsat, les services de liaison montante et de téléportation de télévision, la collecte de nouvelles par satellite numérique, les services de télévision par SRD, la connectivité de liaison cellulaire et de nombreuses applications de ce type. Après l’opérationnalisation du GSAT-30, Isro encouragera à nouveau l’utilisation de l’espace pour aider à combler la fracture numérique dans les zones rurales.