Arlo exigera des connexions d’authentification à deux facteurs plus tard cette année, conformément à Nest et Ring

La société de sécurité intelligente Arlo rejoint enfin les rangs d’Amazon Ring et de Google Nest en exigeant que les utilisateurs de ses produits passent par une vérification en deux étapes afin d’authentifier l’accès à leur compte. Mais quand il s’agit d’options pour cette deuxième étape, elles peuvent être un peu courtes pour certaines personnes.

Arlo a eu ce qu’il appelle la vérification en deux étapes comme mesure de sécurité facultative pour son application Android depuis septembre, mais les titulaires de compte ont été informés que cela deviendrait bientôt une exigence par e-mail. Le message, dans son format d’origine, se lit en partie:

La vérification en deux étapes est une couche supplémentaire de sécurité de compte pour vérifier qu’il s’agit bien de vous, même si quelqu’un connaît votre mot de passe. D’ici la fin de l’année, Arlo demandera à tous les utilisateurs d’activer la vérification en deux étapes. Nous vous encourageons fortement à activer cette fonctionnalité maintenant pour plus de sécurité.



Un lien hypertexte plus loin dans le message envoie les lecteurs à cette page FAQ sur la configuration de 2SV – dans les paramètres de l’application Arlo, accédez à Profil, puis Paramètres de connexion, puis activez la vérification en deux étapes. Si vous êtes inscrit en tant qu’ami dans le réseau de produits d’un titulaire de compte Arlo, vous pouvez configurer 2SV pour vos propres informations d’identification indépendamment du propriétaire.

Lorsque vous vous connectez à votre compte Arlo sur un nouvel appareil, vous aurez le choix entre vérifier une notification push sur un appareil qui a été précédemment utilisé pour vous connecter ou obtenir un code à usage unique par e-mail ou SMS. Les experts en sécurité ne recommandent pas la vérification par SMS car les acteurs malveillants peuvent facilement détourner votre numéro de téléphone pour recevoir le code.

Si vous n’êtes pas satisfait du manque de prise en charge de l’application d’authentification ici, vous devez savoir que Nest et Ring ne l’ont pas non plus. Les deux sociétés ont commencé à imposer des connexions à deux facteurs le mois dernier – la politique de Ring a été promulguée immédiatement tandis que celle de Nest sera mise en ligne au deuxième trimestre. Cependant, aucun service n’offre l’étape de notification push qu’Arlo propose.