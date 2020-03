Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 15 mars 2020 – .

Netflix a une autre semaine énorme alignée avec 24 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris le spin-off anime, Altered Carbon: Resleeved.

Certains des ajouts sous licence incluent Silver Linings Playbook et Tinker, Taylor, Soldier, Spy.

La plate-forme est un nouveau film original Netflix qui semble valoir la peine de votre temps.

Alors que la menace du coronavirus se profile et que pratiquement tous les événements majeurs ont été annulés ou suspendus, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour rentrer à la maison et rattraper les émissions et les films que vous vouliez regarder. Je dois admettre qu’en parcourant Netflix la nuit dernière, tout a commencé à paraître beaucoup plus intéressant que lorsque je pouvais sortir. Et comme c’est toujours le cas avec Netflix, il y a encore plus de contenu qui arrive sur le service de streaming cette semaine, y compris quelques favoris qui reviennent et quelques films à succès majeurs et primés.

Aucune des séries Netflix de tous les temps ne revient cette semaine, mais si vous êtes un fan d’Altered Carbon, vous voudrez peut-être consulter l’anime Resleeved, qui voit Takeshi Kovacs vivre une aventure bien différente de celle que nous avons vue dans le série en direct. Il y a aussi une toute nouvelle émission intitulée The Letter for the King, et bien qu’elle s’adresse à un public plus jeune, la bande-annonce a fière allure. Cela ne peut pas être pire que Game of Thrones saison 8, de toute façon.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 15 mars 2020:

Arrivées

Dimanche 15 mars

Lundi 16 mars

Mardi 17 mars

Bert Kreischer: Hey Big Boy – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

All American: Saison 2

Black Lightning: Saison 3

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom – FAMILLE NETFLIX

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars

départs

Dimanche 15 mars

Mardi 17 mars

Être Mary Jane: la série: saison 1-4

Jeudi 19 mars

The L Word: Saison 1-6

Zodiaque

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en mars, ainsi qu’un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

