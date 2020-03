Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 29 mars 2020 – .

Netflix a une autre semaine énorme alignée avec 47 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris la quatrième saison de Money Heist.

Il y a aussi une tonne de films classiques qui sortent Netflix cette semaine, y compris The Matrix (ainsi que ses suites décevantes), Lethal Weapon, Taxi Driver et The Social Network.

Vous devrez attendre jusqu’à mercredi cette semaine pour avoir du nouveau contenu sur Netflix, mais la bonne nouvelle est qu’il y aura une tonne de contenu à attendre quand il arrivera enfin. Une énorme quantité de 47 films et émissions arrivent sur le service de streaming cette semaine, y compris quelques blockbusters massifs comme The Matrix, The Hangover et The Social Network. C’est presque comme si Netflix savait que nous serions coincés à l’intérieur dans un avenir prévisible.

Parmi les autres temps forts, citons les six saisons de Community, les quatre films de Lethal Weapon et la quatrième saison de Money Heist, qui pourrait très bien être l’original Netflix préféré de tous les temps de Yoni Heisler.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 29 mars 2020:

Arrivées

Mercredi 1er avril

40 jours et 40 nuits

Sport de sang

Cadillac Records

Je ne peux pas attendre

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Communauté: Saison 1-6

Impact profond

Dieu n’est pas mort

Juste amis

Killer Klowns from Outer Space

Kim’s Convenience: Saison 4

Arme mortelle

Arme mortelle 2

Arme mortelle 3

Arme mortelle 4

Rapport minoritaire

Jeu de Molly

Combat mortel

Boue

Pokémon la série: Soleil et lune: S3: Soleil et lune – Ultra Legends

Terre promise

Route de la perdition

Sel

School Daze

Sherlock Holmes

Plan de l’âme

Lever de soleil au paradis

Conducteur de taxi

La mort de Staline

La fille avec tous les cadeaux

La gueule de bois

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

Le monde de Charlie

Le colocataire

Les fugueurs

Le réseau social

Wildling

Jeudi 2 avril

Le bon le mauvais et le laid

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique

Vendredi 3 avril

Samedi 4 avril

départs

Lundi 30 mars

Batman commence

Les anges de Charlie

Charlie’s Angels: plein régime

Mort lors de funérailles

Drugs, Inc.: Saison 5

Laque pour les cheveux

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Minute de New York

P.S. Je t’aime

Activité paranormale

Petits soldats

Le Chevalier Noir

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi

Le Seigneur des anneaux: les deux tours

Wild Wild West

Samedi 4 avril

American Odyssey: Saison 1

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en avril, ainsi qu’une calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

