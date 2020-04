Art Transfer fait passer les filtres d’image au niveau supérieur

L’application Arts & Culture de Google vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer vos propres versions de tableaux célèbres à travers l’histoire. Cela s’appelle Art Transfer, et contrairement aux filtres d’image traditionnels auxquels nous sommes habitués, l’application utilise la magie de l’intelligence artificielle pour transformer vos photos en chefs-d’œuvre modernes.

Selon Google, Art Transfer utilise un modèle algorithmique créé par l’IA pour éditer les photos au lieu de les superposer. L’application le fait localement sans l’aide du cloud. Vous pouvez choisir parmi plus de 20 styles différents mettant en vedette des œuvres d’artistes tels que Vincent van Gogh, Claude Monet, Edvard Munch, Leonardo da Vinci et plusieurs autres artistes célèbres. Les résultats semblent assez décents, mais ne vous attendez pas à créer la prochaine Joconde.

Bien que la technologie derrière cela semble compliquée, Art Transfer est assez simple à utiliser. Ouvrez simplement l’application Arts & Culture et appuyez sur l’icône de l’appareil photo en bas. De là, sélectionnez «Art Transfer» et prenez une nouvelle photo ou choisissez-en une existante sur votre appareil.

Vous pouvez ensuite sélectionner l’un des plus de 20 styles à appliquer à votre photo et enregistrer votre nouvelle illustration sur votre appareil ou la partager avec vos amis et votre famille en ligne sous forme d’image fixe ou de GIF. Il existe même des fonctionnalités de personnalisation de base si vous souhaitez ajouter le style à une partie seulement de la photo.

Si vous souhaitez essayer la nouvelle fonctionnalité de transfert d’art de l’application Arts & Culture, vous pouvez la télécharger via le lien ci-dessous.