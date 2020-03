Arturo Castro rejoint la série Apple TV + «Mr. Corman »

Arturo Castro a signé avec Apple pour jouer aux côtés de Joseph Gordon-Levitt la série humoristique Mr. Corman (via Variety).

M. Corman

La série est décrite comme un aperçu de la vie du professeur d’école publique Josh Corman, joué par M. Gordon-Levitt. M. Castro incarnera Victor, ami et colocataire de M. Corman.

M. Castro est connu pour son rôle dans la série Broad City de Comedy Central. Il a également joué dans la troisième série de Narcos sur Netflix. Il est représenté par WME et Avalon.

