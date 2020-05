Meilleure réponse: Non, il n’y a pas de coopérative dans Assassin’s Creed Valhalla. Cela dit, il existe des fonctionnalités en ligne qui vous permettront d’aider vos amis de manière quelque peu indirecte.

Assassin’s Creed Valhalla a-t-il une coopération?

Assassin’s Creed Valhalla est un jeu de rôle (RPG) en solo, où vous incarnez Eivor, un homme ou une femme viking de votre choix. Au cours du jeu, vous dirigerez un village de Vikings lors de raids et de batailles contre les Saxons. Bien que le village puisse être agrandi avec de nouveaux bâtiments au fil du temps et changera en réponse à vos décisions, vous jouerez toujours seul.

Assassin’s Creed Unity a expérimenté la coopération, et d’autres jeux Assassin’s Creed passés ont eu des modes PvP en ligne, mais Assassin’s Creed Valhalla est un jeu à joueur unique, donc vous ne jouerez pas avec vos amis ici. Vous pouvez cependant les aider dans leurs batailles avec une fonctionnalité en ligne mettant en vedette des mercenaires Vikings.

Comment fonctionne la fonction de mercenaire en ligne Vikings dans Assassin’s Creed Valhalla?

Dans Assassin’s Creed Valhalla, vous pouvez personnaliser un guerrier viking unique dans le cadre de votre village. Vous pouvez ensuite télécharger et partager ce Viking avec vos amis, qui pourront amener ce combattant dans leurs raids. Vous pouvez donc aider vos amis à conquérir les Saxons, mais pas directement.

Assassin’s Creed Valhalla devrait sortir en vacances 2020 sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store et Uplay) et Stadia.

Notre choix

Assassin’s Creed Valhalla

Conquérir de nouvelles terres pour la gloire et l’honneur

Cette nouvelle entrée dans la franchise de longue date vous permet de prendre le contrôle d’Eivor, un homme ou une femme de votre choix. Bien que vous ne puissiez pas jouer avec vos amis, vous pouvez personnaliser un mercenaire Viking qui peut être recruté par vos amis et les aider dans leurs combats.