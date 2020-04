“Assassin’s Creed Valhalla” arrive sur PS5 et Xbox Series X cet automne – .

Jeudi, Ubisoft a annoncé Assassin’s Creed Valhalla, qui arrivera sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC et Stadia cette saison des fêtes.

Assassin’s Creed Valhalla se déroule dans l’Âge des ténèbres en Angleterre, où vous incarnez un guerrier viking explorant le monde ouvert, combattant des ennemis et construisant une colonie.

Après une diffusion en direct fascinante dans laquelle l’artiste numérique Bosslogic a donné aux fans un aperçu précoce du cadre du nouveau jeu, Ubisoft a officiellement annoncé Assassin’s Creed Valhalla jeudi avec une bande-annonce cinématographique. Deux ans après Assassin’s Creed Odyssey, la dernière entrée de la franchise de longue date suit Eivor, un guerrier viking combattant à travers l’Angleterre, la Norvège et au-delà tout en construisant une colonie et en recrutant des membres de clan.

Nous n’avons pas encore vu le jeu en action, mais il semble certainement qu’il suivra les traces d’Odyssey et d’Origins, en mettant l’accent sur les éléments RPG et sur un immense monde ouvert à explorer. Selon le site Web du jeu, vous pourrez naviguer à travers la mer du Nord et conquérir les royaumes brisés d’Angleterre. Après tout, ce ne serait pas vraiment un jeu Viking si vous ne pouviez pas monter sur un bateau et tenter de conquérir le monde.

Bien qu’il y ait eu de grandes batailles à Odyssey, Valhalla semble doubler le concept, car vous pourrez diriger un clan “dans des assauts massifs contre les armées et les forteresses saxonnes, et étendre votre influence bien au-delà des frontières de votre colonie.” La série a joué avec la construction de colonies dans le passé, mais il semble que ce soit l’une des principales caractéristiques de la nouvelle entrée, car vous pouvez également construire et améliorer des structures.

Le combat reprendra également le devant de la scène, avec des haches, des épées, des arcs et des boucliers accessibles à votre guerrier. Vous pourrez également utiliser deux armes, au cas où une hache ne suffirait pas. Et bien que vous puissiez continuer à charger dans chaque combat, l’accent sera toujours mis sur la furtivité si vous choisissez de jouer de cette façon.

Lorsque vous voulez faire une pause dans la conquête des nations, Valhalla vous donnera également la possibilité de chasser, de pêcher, de jouer aux dés et de boire des jeux, ou même de participer à des vols, que le site Web décrit comme des «rivaux dévastateurs verbaux à travers l’art du Viking». bataille de rap. ” Les activités ne manqueront pas à Valhalla.

Ubisoft n’a pas encore partagé de date de sortie, mais Assassin’s Creed Valhalla sera disponible sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia et PC cette saison des Fêtes. Il s’agit de l’une des premières franchises tierces majeures à être confirmée pour la prochaine génération de consoles, et nous verrons probablement plus de Valhalla lors des prochains événements de révélation.

