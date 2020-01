Assurez-vous que vous n’avez aucune de ces 17 applications Google Play sommaires sur votre téléphone – .

Le jeu incessant du whack-a-mole de l’application Google Play Store ne montre aucun signe d’abandon de sitôt, alors que les chercheurs de la société de cybersécurité Bitdefender ont identifié mardi un total de 17 applications Google Play – avec plus d’un demi-million d’installations entre eux – comme l’utilisation de plusieurs astuces pour diffuser des annonces indésirables auprès des utilisateurs

Les développeurs d’applications ont connu un grand succès en utilisant une variété de trucs pour garder leurs applications sous le radar des protections de sécurité de Google qui couvrent son marché d’applications, mais le fait est que trop de personnes patinent facilement. Ils le font en utilisant des tactiques telles que celles utilisées par ces applications, telles que la diffusion d’annonces à des moments aléatoires et la diffusion de leur code sur plusieurs fichiers – même s’ils s’assurent également que leur code fait ce que la description de Google Play Store promet, ce qui semble impliquer qu’ils suis autrement légitime.

Au moment d’écrire ces lignes, Google a été informé des applications “et les applications signalées sont mises hors ligne”, selon Bitdefender, qui a poursuivi dans son rapport mardi:

“Bien que n’étant pas malveillantes en soi, les tactiques (ces applications utilisées) pour se faire passer clandestinement dans Google Play et esquiver le système de vérification de Google sont traditionnellement associées aux logiciels malveillants. Attendre 48 heures avant de masquer leur présence sur l’appareil, diviser le code de l’application en plusieurs fichiers de ressources et suspendre l’affichage des annonces jusqu’à 4 heures après l’installation de l’application font partie des tactiques que ces développeurs utilisent pour planter leurs applications sur Google Play. “

Le rapport comprend un certain nombre de plaintes d’utilisateurs laissés dans le Google Play Store après avoir essayé les différentes applications:

Les utilisateurs se sont plaints de la décharge de leur batterie et il est également possible qu’une ou plusieurs de ces applications ajoutent des pratiques encore pires dans les versions mises à jour de l’application, c’est pourquoi il est recommandé de désinstaller l’une des applications suivantes:

Course automobile 2019

Fond d’écran 4K (fond 4K Full HD)

Fonds d’écran 4K HD

Lecteur de code QR et scanner de codes à barres Pro

File Manager Pro – Manager SD Card / Explorer

VMOWO City: Speed ​​Racing 3D

Scanner de codes à barres

Mise en miroir de flux d’écran

QR Code – Scannez et lisez un code-barres

Suivi des règles – Cycle Ovulation Women’s

Lecteur de codes QR et codes à barres

Fonds d’écran 4K, arrière-plans HD

Transfert de données intelligent

Gestionnaire de fichiers Explorer

Radar Météo Aujourd’hui

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

LED d’horloge

