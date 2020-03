Aston Villa contre Man City en direct: regardez la finale de la Coupe Carabao 2020 en ligne maintenant

Ayant remporté quatre des six dernières finales de Coupe de la Ligue, cela semble presque étrange lorsque Manchester City n’est pas impliqué dans la finale de la Coupe Carabao. Les Sky Blues de Pep Guardiola affrontent cette fois une équipe d’Aston Villa qui a mis de côté ses difficultés au pied de la Premier League pour se mettre en lice pour remporter leur première argenterie depuis la levée de la Coupe de la Ligue en 1996.

Si la tâche devant Villa n’était pas assez décourageante, ils se dirigeront vers l’épreuve de force dimanche à Wembley contre une équipe qui sera hérissée de confiance après leur superbe victoire en milieu de semaine en Ligue des Champions contre le Real Madrid au Bernabéu.

Man City a déjà remporté le trophée de la Coupe de la Ligue à six reprises, tandis que les Villans, qui étaient les premiers vainqueurs du tournoi en 1960, ont remporté la Coupe à cinq reprises. Si Fernandinho, David Silva ou Sergio Agüero, une star de City, affronte le terrain dimanche, il établira un nouveau record pour la plupart des apparitions de la compétition, chacun ayant déjà participé à quatre précédentes finales de Coupe de la Ligue.

Une victoire de City à Wembley verrait également ces trois joueurs rejoindre un ensemble exclusif de joueurs de Ryan Giggs, Emile Heskey et Petr Cech, qui ont remporté le trophée à trois reprises.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de la finale de la Coupe Carabao 2020, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Aston Villa contre Man City: où et quand?

La finale de la Coupe Carabao 2020 se déroulera au stade de Wembley d’une capacité de 90 000 personnes, le dimanche 1er mars.

Le coup d’envoi est prévu à 16 h 30. Heure locale GMT, il s’agit donc d’un départ à 11 h 30 (HE), à 8 h 30 (heure du Pacifique), d’un départ pour les gens qui viennent des États-Unis et d’un coup d’envoi AEDT à 3 h 30 pour les gens qui viennent d’Australie.

Regardez la finale de la Coupe Carabao 2020 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Coupe de la Ligue 2020 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Aston Villa vs Man City, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Aston Villa contre Man City en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Aux États-Unis, ESPN + dispose de droits de diffusion exclusifs sur le match Aston Villa contre Manchester City. Vous pouvez vous abonner pour seulement un mois de service à 4,99 $, ou opter pour un an pour seulement 49,99 $. Vous pouvez également regrouper ESPN + avec Hulu et Disney + pour 12,99 $ par mois. Tous ces éléments offrent le même niveau d’accès au contenu d’ESPN, cela dépend juste de la quantité d’autres choses que vous voulez.

Une fois inscrit, vous pourrez diffuser ESPN + sur votre téléviseur, téléphone, PC, etc. Il fonctionne avec du matériel de streaming populaire comme Roku et Fire TV, ainsi qu’avec Xbox, Playstation, Android TV, etc.

Comment diffuser la finale de la Coupe de la Ligue 2020 en direct au Royaume-Uni

Vous devrez être un client de Sky Sports pour regarder toute l’action de Wembley en direct au Royaume-Uni.

La couverture commence sur Sky Sports Football à partir de 15h30. GMT le dimanche après-midi.

Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £.

Diffuser en direct la finale de la Coupe de la Ligue 2020 en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder la finale de la Coupe Carabao Down Down Under, vous devrez être abonné à beIN Sports car le réseau détient les droits de diffusion en direct exclusifs du tournoi pour l’Australie.

Aujourd’hui, vous devrez être prêt à vous connecter à 3h30 du matin AEDT.

Diffuser en direct l’Aston Villa contre Man City en direct au Canada

Les amateurs de soccer canadiens pourront regarder le match phare de dimanche sur le service de diffusion en continu DAZN, le coup d’envoi étant prévu à 3 h 30 du matin, lundi matin. Pour les nouveaux venus dans le service, vous pouvez regarder le match de dimanche gratuitement car DAZN offre une option de remboursement de 30 jours. Vous devrez vous inscrire au service, mais si vous ne l’aimez pas, vous pouvez récupérer votre argent dans le mois suivant votre inscription.

