Astro Slide 5G Transformer est un téléphone 5G avec clavier

Les smartphones dotés de claviers physiques ont pratiquement disparu, la série BlackBerry Key et Fxtec Pro 1 faisant partie de cette petite famille. Maintenant, il semble que la marque de niche Planet Computers est prête à avoir une fissure avec la suivante, et elle contient également la 5G.

La campagne Astro Slide 5G Transformer IndieGogo de Planet Computers a été lancée aujourd’hui et propose une conception de clavier coulissant similaire à celle du Nokia E7 et du Fxtec Pro 1 (bien qu’avec des touches rétro-éclairées).

L’écran FHD + de 6,53 pouces de l’appareil apparaît également très légèrement pour que vous puissiez l’utiliser comme un mini-ordinateur portable – bien qu’il ne semble pas exactement confortable à cet effet. De plus, la charnière semble également assez volumineuse par rapport à d’autres modèles, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Espérons qu’il puisse résister aux chutes, à la poussière et à d’autres défis.

L’autre gros argument de vente de l’Astro Slide 5G Transformer est bien sûr la 5G, et cela via le processeur phare MediaTek Dimensity 1000. Le SoC ne prend en charge que la sous-6Ghz 5G pour le moment, mais c’est la norme 5G dominante de toute façon. Le chipset de MediaTek propose également une configuration de processeur octacore (quatre cœurs Cortex-A77 et quatre cœurs Cortex-A55), du silicium AI dédié et un GPU Mali-G77 MP9.

Les autres fonctionnalités remarquables incluent 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible, une batterie de 4000 mAh avec chargement sans fil, un capteur d’empreintes digitales intégré, deux ports USB-C, NFC et un port de 3,5 mm. Besoin de prendre quelques clichés? Ensuite, vous avez un appareil photo solitaire 48MP à l’arrière, tandis qu’un appareil photo 5MP gère les selfies et les appels vidéo.

Du côté logiciel, l’appareil Planet Computers est équipé d’Android 10. Mais la firme a également promis la prise en charge des distributions Linux et des fonctionnalités de démarrage multiple. Cela pourrait donc être idéal pour ceux qui souhaitent un système d’exploitation de bureau approprié ou pour les amateurs qui souhaitent simplement bricoler avec leur téléphone.

La campagne Astro Slide 5G Transformer IndieGogo a débuté aujourd’hui, avec un objectif de ~ 200 000 $. L’entreprise a déjà atteint 84% de son objectif au moment de l’écriture, avec 40 jours à parcourir.

Envie d’obtenir un appareil? Ensuite, la campagne IndieGogo de 546 $ est l’option la moins chère. Mais il y a aussi un deuxième niveau pour 637 $ si l’option Early Bird est vendue. Dans les deux cas, le téléphone devrait sortir en mars 2021 et coûtera 911 $.

