Asus ROG Phone II commence à obtenir Android 10 aujourd’hui (mise à jour: journal des modifications et lien de téléchargement)

L’Asus ROG Phone II est une unité absolue d’un combiné de jeu qui contient tous les meilleurs matériels actuellement disponibles, et heureusement, le fabricant a décidé de ne pas trop détourner de l’interface Android d’origine. Cependant, il a fallu un certain temps pour mettre à jour le téléphone: quatre mois après qu’Asus a commencé la version bêta d’Android 10 pour le ROG Phone II, l’appareil reçoit enfin la version stable du logiciel.

Outre une pléthore de petits ajustements et corrections, il existe de plus grandes fonctionnalités exceptionnelles fournies avec Android 10: un thème sombre à l’échelle du système, des améliorations de la confidentialité pour les autorisations de localisation et une navigation entièrement gestuelle. Comme Asus reste assez proche du stock d’Android sur ses derniers téléphones, vous ne trouverez cependant pas beaucoup d’autres changements.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de #ROGPhoneII commenceront à voir la mise à jour Android 10 toucher leurs appareils. # GameChanger pic.twitter.com/15MA2Y2XaV

La mise à jour est actuellement déployée comme une grosse mise à jour OTA de 1 Go. En ce moment, beaucoup de gens disent qu’ils reçoivent des notifications mais le téléchargement ne démarre pas, vous devez donc vérifier la section système des paramètres de votre téléphone pour voir s’il est déjà vraiment disponible pour vous.

Changelog

La mise à jour est déjà en cours depuis un certain temps, mais Asus a maintenant publié un journal des modifications. Outre les modifications générales du système détaillées ci-dessus, il existe des améliorations spécifiques à l’appareil à bord:

Version: 17.0210.2001.60

Nom du modèle: Téléphone ROG II (ZS660KL)

Date de sortie: 2020/03/17

Note de version:

Lors du redémarrage de l’appareil après la mise à niveau du système, l’écran sombre durera environ 30 secondes, selon la taille des données, avant le démarrage de l’animation. Soyez patient.

Veuillez sauvegarder vos données avant de passer à Android 10. Si vous souhaitez rétrograder la version logicielle de votre appareil vers Android 9 par le logiciel officiel, il effacera toutes les données de la mémoire interne de votre appareil.

Système mis à niveau vers Android 10

Prise en charge de la mise à jour du système Google Play

Suppression de Go2Pay et de la capacité des balises dans la galerie

Prend en charge plus de scénarios d’éclairage du système Aura lors du montage du boîtier d’armure d’éclairage

Ajout de paramètres avancés à la barre de luminosité sur le panneau Paramètres rapides

Mode exclusif appliqué à l’ensemble du système. Suppression du paramètre associé d’Armory Crate

Ajout d’un paramètre pour changer le style du menu du bouton d’alimentation

Ajout d’une navigation entièrement gestuelle dans les paramètres d’affichage

Prise en charge du thème sombre Android 10

“Actions et réponses suggérées” ajoutées dans le paramètre avancé des notifications

Modification de la conception du réseau Wi-Fi supplémentaire

Certaines applications tierces ne sont pas encore compatibles avec Android 10

Les «gestes sur écran sombre» seront désactivés après la mise à niveau du système

ASUS a également ajouté l’image Android 10 à son site Web pour le chargement latéral (cliquez sur tout afficher pour la voir), donc si vous ne voulez pas attendre que l’OTA vous soit déployé, flashez.