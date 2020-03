AT&T ajoute 22 nouvelles villes 5G aux États-Unis, se rapprochant légèrement de l’objectif national

Mise à jour, 4 mars 2020 (1 h HE): AT&T a ajouté 22 autres villes 5G à son réseau, se rapprochant toujours plus de son objectif de couverture nationale. Nous avons mis à jour notre liste de villes ci-dessous.

Article original, 22 novembre 2019 (01h01 HE): AT&T 5G est enfin là. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle rejoindrait bientôt ses trois principaux concurrents en offrant un service sans fil 5G aux consommateurs. AT&T fournit la 5G aux entreprises depuis un certain temps, mais mettra la technologie de réseau plus rapide à la disposition des consommateurs sans frais supplémentaires au cours des prochaines semaines. Le lancement est nuancé en termes de lancement de la 5G, de type de technologie 5G à utiliser et des appareils pouvant accéder à la 5G.

5G E, 5G, 5G + quoi?

AT&T ne permet pas aux consommateurs de comprendre facilement à quel type de service ils ont accès. La société continue d’appeler son réseau 4G LTE-Advanced «5G E.». Ces zones de service, qui sont assez étendues à ce stade, fournissent un service LTE rapide aux appareils compatibles et fourniront un service de secours aux appareils compatibles 5G où le vrai 5G n’est pas disponible.

La société utilise le terme 5G pour décrire son réseau sous-6 GHz, ce qu’elle lancera le mois prochain pour les consommateurs. La sous-6 GHz est parfois appelée bande médiane (bien qu’AT & T appelle son service bande basse). AT&T indique que son service 5G à moins de 6 GHz atteindra environ deux miles des tours de téléphonie cellulaire et est bon pour les zones rurales, suburbaines et urbaines – essentiellement ce à quoi nous sommes habitués avec les réseaux 4G d’aujourd’hui. Le réseau 5G de Sprint est également déployé sur le spectre moyen / inférieur à 6 GHz.

AT&T s’appuie sur le terme 5G + pour faire référence à son service mmWave. Le mmWave 5G d’AT & T a une portée d’environ 1 000 pieds de la tour cellulaire. La société ne dit pas qu’une ligne de visée est requise pour une connexion, mais c’est notre expérience car nous avons testé d’autres réseaux 5G basés sur mmWave, tels que celui de Verizon Wireless. Le service mmWave sera réservé aux zones où une grande capacité est nécessaire, telles que les centres-villes, les stades et les arènes, les universités et les collèges et les centres commerciaux comme votre centre commercial local. mmWave est idéal pour la capacité et la vitesse.

Pour le moment, AT&T s’attend à ce que les consommateurs s’appuient principalement sur son service sous-6 GHz, tandis que les entreprises s’en tiennent au service mmWave qu’ils utilisent depuis un an.

Expansion à tir rapide

AT&T dispose désormais d’un service 5G dans les villes suivantes

AL: Birmingham

AZ: Gila

CA: Bakersfield, Los Angeles, Madera County, Modesto, Mono County, Obispo, Oxnard, Santa Barbara, San Diego, San Francisco, San Jose, San Luis, Santa Rosa, Vallejo

CO: Denver

CT: Bridgeport, Hartford, New Haven

DC: Washington

DE: Wilmington

GA: Albany, Athènes, Chattooga County, Liberty, Macon, Whitfield County, Worth

IN: Indianapolis

KS: Wichita

KY: Louisville

MA: Boston, New Bedford, Worcester

MD: Baltimore, Frederick

MI: Détroit, Kalamazoo, Newaygo

MO: Kansas City, Saint-Louis

MT: comté de Beaverhead, comté de Lincoln

NJ: Atlantic City, Hunterdon County, Long Branch, Nouveau-Brunswick, Ocean County, Sussex County

NM: Las Cruces

NV: Las Vegas

NY: Albany, Binghamton, Buffalo, New York, Orange County, Rochester, Utica-Rome

OH: Cincinnati, Columbus, Dayton, Hamilton, comté de Ross, Springfield

OU: Portland, Salem

PA: Lancaster, North East, Philadelphie, Pittsburgh, State College, York

RI: Providence

UT: Provo

VA: comté de Madison

WI: Milwaukee

WA: Spokane

WV: comté de Raleigh

AT&T a confirmé qu’il est sur la bonne voie pour offrir la 5G à l’échelle nationale d’ici la mi-2020.

AT&T fournit une chose au lancement que son principal concurrent, Verizon Wireless, n’a pas: Maps. AT&T publie des cartes de couverture pour son service 5G sur les marchés de lancement afin que les clients sachent où ils peuvent s’attendre à accéder à la 5G. Sorte de.

Les cartes semblent vraiment robustes, avec des zones métropolitaines entières couvertes presque entièrement de 5G. Interrogé, AT&T a déclaré que le niveau de couverture spécifique représenté sur les cartes pourrait ne pas être disponible avant février 202o – même pour les marchés initiaux. En d’autres termes, ses cartes ne fournissent pas le niveau de couverture actuel et offrent plutôt un aperçu de la couverture future. Bonne chance pour trouver un signal.

AT&T a également lancé son service 5G + mmWave dans les villes suivantes:

AZ: Phoenix

CA: Los Angeles, Menlo Park, Oakland, Redwood City, San Bruno, San Diego, San Francisco, San Jose, West Hollywood

FL: Jacksonville, Miami, Miami Gardens, Orlando

GA: Atlanta

IN: Indianapolis

KY: Louisville

LA: La Nouvelle-Orléans

MD: Baltimore, Ocean City

MI: Détroit

NC: Charlotte, Raleigh

NV: Las Vegas

NY: New York

OH: Cleveland

OK: Oklahoma City

PA: King of Prussia, Philadelphie

TN: Nashville

TX: Austin, Dallas, Houston, San Antonio, Waco

AT&T affirme que la 5G sera disponible pour «des dizaines de millions de personnes» avec sa couverture 5G à l’échelle nationale (Psst, les États-Unis comptent 327 millions de personnes, qu’en est-il du reste?).

Parlons du matériel

AT&T n’offre pour l’instant qu’un seul téléphone 5G: le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Le Note 10 Plus 5G est simplement une variante compatible 5G du Note 10 Plus standard. Outre la radio 5G (modem Snapdragon X55), le 5G Note 10 Plus est identique à la version en vente depuis août.

C’est un téléphone qui tue, l’un des meilleurs de l’année. Le Galaxy Note 10 Plus dispose d’un écran de 6,8 pouces, d’un processeur Snapdragon 855, de 256 Go de stockage, d’un agencement à trois caméras à l’arrière et bien sûr du S Pen.

Le Note 10 Plus non-5G coûte 1249 $ à couper le souffle, mais AT&T vend le modèle 5G hors contrat pour 1299 $. Sinon, l’appareil est disponible pour 43,34 $ par mois sur le plan de versement du réseau.

Les clients commerciaux 5G d’AT & T ont accès à un point d’accès mobile. La société n’a pas précisé si ni quand d’autres produits 5G seront disponibles pour les consommateurs.

À l’heure actuelle, cela correspond aux offres de Sprint, T-Mobile et Verizon Wireless. Sprint possède deux téléphones 5G, le LG V50 ThinQ et le OnePlus 7 Pro 5G, tandis que T-Mobile et Verizon proposent tous deux le Samsung Galaxy S10 5G. Nous pouvons nous attendre à voir une vague de produits 5G annoncée en janvier pendant le CES et en février pendant le MWC.

Combien pour ces bits AT&T 5G super rapides?

Les clients qui souscrivent aux forfaits Unlimited Extra ou Unlimited Elite d’AT & T auront accès à la 5G sans frais supplémentaires. Ces deux plans comportent des étiquettes de prix de 75 $ et 85 $ par mois, respectivement, pour une seule ligne. L’ajout de lignes illimitées et l’inscription au paiement automatique et à la facturation sans papier entraîneront des économies en fonction du nombre de lignes supplémentaires ajoutées.

Ces chiffres correspondent à ce que facturent les concurrents d’AT & T.

Maintenant que les quatre principaux opérateurs aux États-Unis ont la 5G sur la table, le vrai plaisir commence. Il sera intéressant de voir la couverture, la vitesse et la liste des appareils des opérateurs augmenter au cours des six prochains mois.

Que pensez-vous, êtes-vous excité pour AT&T 5G? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous!

